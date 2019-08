Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 3 agosto 2019) Una marea orange colora le tribune del circuito di Budapest quando Maxsi assicura laposition del Gp d'in carriera per la giovane stella della Red Bull che prova a dare una scossa agli equilibri della Formula 1. E' il giusto omaggio ad un campione annunciato, rapido a mettere da parte l'eccessiva foga degli esordi per diventare un pilota aggressivo ma concreto, che ora i risultati cominciano a premiare grazie anche ad una Red Bull in netta crescita. Dopo la vittoria di domenica in Germania,si accredita per il bis, anche se le Mercedes sono molto vicine e restano comunque le macchine da battere. Valtteri Bottas ha mancato ladi 16 millesimi, di due decimi un meno affilato del solito Lewis Hamilton. Piu' dura e' stata la qualifica, e sara' la gara, per le Ferrari, in difficolta' nella terza parte del circuito e lontane circa mezzo secondo ...

ilfogliettone : Capolavoro Verstappen, in Ungheria arriva prima pole - - WilliamDollace : RT @DanielePezzini: E finalmente il lungo inseguimento di #Verstappen è finito: prima pole della carriera. Un capolavoro, regolando entramb… - mpezziniGartner : RT @DanielePezzini: E finalmente il lungo inseguimento di #Verstappen è finito: prima pole della carriera. Un capolavoro, regolando entramb… -