Un bambino di sette anni aveva in bocca più di 500 denti | il video della estrazione è

Fonte : baritalianews

(Di venerdì 2 agosto 2019) Undi 7è arrivato presso il Saveetha Dental College and Hospital di Chennai, perché presentava una mascella molto gonfia e si temeva avesse un tumore , invece, dopo una tac, si è scoperto che ilin526. il dott. Pratibha Ramani, professore e capo del dipartimento di patologia orale e maxillofacciale, ha dichiarato al giornale Times of India di non aver mai visto nulla di simile in tutta la sua vita. I medici hanno provveduto ad asportare ie la situazione in cui si trovava ilè definita dalla medicina “odontoma composito composto”. Ildell’intervento è stato postato sui social ha raggiunto in pochissimi tempo milioni di visualizzazioni. La vicenda si è svolta in India e probabilmente una delle cause di questa crescita sconsiderata del numero diè dipesa dal fattori ambientali.

