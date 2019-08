Lo spaventoso stato di diritto secondo il capo dell’Anm

Incidente a Geraint Thomas - Egan Bernal : ‘E’ stato spaventoso’ : Il periodo nero del Team Ineos non si è esaurito con il terribile Incidente della scorsa settimana a Chris Froome. Ieri, nella quarta tappa del Giro di Svizzera, anche l’altro leader della squadra, Geraint Thomas, è stato costretto a fermarsi a causa di una caduta, per fortuna meno grave di quella capitata al compagno. Il gallese potrà recuperare in vista del Tour de France, dove cercherà di difendere la sua maglia gialla, ma ha rischiato grosso ...