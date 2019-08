Il Segreto spoiler | Alvaro abbandona Elsa all' altare | Isaac vuole farla pagare al medico

Il Segreto - spoiler spagnoli : Irene mette in guardia Maria dalla sua infermiera Vilches : La telenovela spagnola “Il Segreto” ambientata a Puente Viejo e nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra non smette di far emozionare con continui colpi di scena. Anche negli episodi iberici della prossima settimana, Irene Campuzano sarà di fondamentale importanza per via del suo mestiere. La moglie di Severo Santacruz avrà un altro incarico, visto che Maria Castaneda le chiederà di far luce sulla vita passata della sua infermiera Dori ...

Il Segreto spoiler spagnoli : Emilia e Alfonso ritornano dopo un salto temporale di 5 anni : Finalmente dopo tante supposizioni, arriva la conferma ufficiale. La nuova stagione della soap opera spagnola “Il Segreto”, segnerà il ritorno di due storici personaggi. Si tratta di Sandra Cervera e Fernando Coronado, che ancora una volta torneranno a rivestire i panni di Emilia Ulloa e Alfonso Castaneda. I genitori di Maria Castaneda non sono più presenti nelle trame da circa un anno, dato che sono fuggiti da Puente Viejo per non finire in ...

Il Segreto - spoiler inizio agosto : La Montenegro vuole liberarsi di Fernando e Roberto : Le anticipazioni della famosa telenovela iberica Il Segreto riservano entusiasmanti novità che interessano i telespettatori affezionati. Nelle prossime puntate della serie spagnola, Francisca Montenegro, interpretata dall'attrice Maria Bouzas, vorrà portare a termine un suo diabolico piano. La Montenegro vorrà, infatti, liberarsi di Roberto Sanchez e di Fernando Mesia, poiché entrambi gli uomini potrebbero compromettere il legame che la donna ha ...

Il Segreto - spoiler : Fernando sfugge ad una trappola di Francisca grazie a Mauricio : Non smette di stupire la popolare serie televisiva Il Segreto scritta da Aurora Guerra. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda in Italia nelle prossime settimane di programmazione svelano che Fernando Mesia manderà in malora una diabolica mossa di Francisca Montenegro. Quest’ultima, dopo aver organizzato nei minimi dettagli una trappola per il figlio del defunto Olmo e per Roberto Sanchez con l’obiettivo di togliersi di mezzo ...

Il Segreto spoiler : Alvaro si impossessa di tutti gli averi di Elsa e lascia Puente Viejo : Nuovo spazio incentrato sulla telenovela “Il Segreto” che continua a far emozionare. Le anticipazioni degli episodi che i telespettatori vedranno in Italia presto, svelano che Alvaro Fernandez con l’aiuto di Antolina riuscirà a raggiungere il suo obiettivo. Elsa Laguna dopo aver accettato di sposare il dottore, si fiderà ciecamente del suo fidanzato dandogli il potere di gestire il suo denaro, le sue proprietà, e di negoziare per suo conto. Dopo ...

Il Segreto - spoiler del 29 luglio : Francisca vuole evitare che Maria torni a Cuba : Continuano gli appuntamenti in compagnia della longeva soap opera spagnola, 'Il segreto' che riesce a coinvolgere milioni di telespettatori curiosi di conoscere i cambiamenti riguardanti la vita dei personaggi principali. Le anticipazioni della puntata numero 2006, in onda sul piccolo schermo lunedì 29 luglio, svelano che al centro delle trame ci sarà la figura del dottor Alvaro Fernandez. L'uomo farà le dovute valutazioni per capire se sia il ...

Il Segreto - spoiler nuove puntate : il grave errore di Mauricio : Anticipazioni Il Segreto, 29 luglio-2 agosto: l’accordo di Mauricio e Faustino Il Segreto non smette mai di stupire. Le anticipazioni de Il Segreto dal 29 luglio al 2 agosto svelano che Fe potrebbe uscire tragicamente di scena. Antolina continua a insultare Alvaro, reo di aver intrattenuto Elsa a Puente Viejo. Isaac le chiede di non intromettersi. Julieta, dopo la violenza subita, non riesce più a fare progetti per il futuro. Faustino si ...

Il Segreto - spoiler Spagna : Fernando apprende che Maria sta lentamente migliorando : Torna l'appuntamento dedicato a Il Segreto, lo sceneggiato che narra le vicende di un piccolo borgo iberico. Negli episodi trasmessi da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto in Spagna, Fernando Mesia scoprirà che Maria Castaneda sta lentamente recuperando la mobilità delle gambe grazie al trattamento di Dori Vilches mentre a Puente Viejo si vivrà un clima di tensione per colpa del sottosegretario. Il Segreto: Maria muove il piede Le anticipazioni ...

Il Segreto - spoiler Spagna : Prudencio affronta Francisca e annuncia le nozze con Lola : Torna l'appuntamento con Il Segreto, lo sceneggiato ideato da Aurora Guerra, in onda tutti i giorni su Canale 5. Nelle puntate in onda da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto in Spagna, Don Berengario deciderà di rivelare a tutti la verità su Esther mentre Prudencio Ortega chiederà la mano di Lola dopo aver minacciato Francisca Montenegro. Il Segreto: Francisca delusa da Maria Le anticipazioni de Il Segreto, tratte dalle puntate in onda in Spagna ...

Il Segreto - spoiler al 2 agosto : Alvaro nuovo medico di Puente Viejo : nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap Il Segreto e che riguarderanno ciò che accadrà negli episodi in onda dal 29 luglio al 2 agosto 2019, dove i fan della soap iberica vedranno come Julieta tenterà di nascondere la violenza subita da Eustaquio e Lamberto Molero al marito Saul, anche se non sarà un compito facile. Alvaro intanto, non solo diventerà medico di Puente Viejo accettando la proposta di Carmelo, ma si avvicinerà sempre più ...

Spoiler Il Segreto al 2/8 : Don Berengario ha i sensi di colpa per aver ucciso Lamberto : Le anticipazioni degli appuntamenti della soap opera spagnola 'Il segreto' che vanno da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto svelano che sarà al centro delle trame il personaggio di Alvaro. Quest'ultimo accetterà di diventare il dottore di paese dopo aver ricevuto la proposta dal primo cittadino e tale novità provocherà dei pensieri nella mente di Antolina. La bionda verrà a conoscenza del pettegolezzo raccontato da Dolores e userà questo ...

Il Segreto spoiler Spagna : nuovi arrivi dopo un salto temporale - tra cui Manuel Regueiro : Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Il Segreto, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra che intrattiene ogni giorno oltre 3 milioni di telespettatori davanti ai teleschermi di Canale 5. Gli spoiler delle puntate in onda in Spagna rivelano l'arrivo di 16 nuovi personaggi in occasione di un salto temporale di ben 5 anni che coinciderà con l'inizio della dodicesima stagione che dal 2011 continua a mietere successi sia su Antena 3 che in ...

Il Segreto spoiler al 2 agosto : la Ramos non vuole Alvaro come medico del paese : Torna l'appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto, la popolare soap opera iberica in onda su Canale 5. Nel corso delle puntate in onda da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto, Antolina si infurierà quando verrà a sapere delle intenzioni di Carmelo di nominare Alvaro medico ufficiale di Puente Viejo. Intanto proprio il dottore proporrà ad Isaac di effettuare dei lavori di falegnameria al dispensario. Anticipazioni Il Segreto: Antolina ...

Il Segreto - spoiler : Don Anselmo lascia Puente Viejo dopo aver tentato il suicidio : Nelle prossime puntate italiane della soap iberica “Il Segreto”, l’attenzione sarà focalizzata su un personaggio presente nelle trame sin dal primo esordio. Si tratta del parroco Don Anselmo, interpretato dall’attore Mario Martin. L’amato prete di Puente Viejo purtroppo a causa della sua sincerità, arriverà a tradire i suoi amici Carmelo Leal e Don Berengario, aumentando i sospetti del sergente Cifuentes. Quest’ultimo grazie alla confessione del ...