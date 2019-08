Il cross-play di Call of Duty | Modern Warfare sarà deciso in base ai controlli utilizzati

Call of Duty Modern Warfare supporterà il cross-play su tutte le piattaforme : Activision rivelerà il multiplayer dell'attesissimo Call of Duty Modern Warfare solo questa sera, ma alcuni dettagli sono già trapelati online. Ad esempio sembra che il gioco supporterà il cross-play su tutte le piattaforme su cui sarà pubblicato.Durante l'evento stampa tenutosi questo pomeriggio, i giocatori hanno potuto infatti giocare insieme su tutte le piattaforme, inoltre la versione Xbox One supporterà mouse e tastiera mentre la versione ...

Borderlands 3 : Gearbox conferma che il crossplay non sarà disponibile al lancio : Gearbox ha in programma per oggi una diretta dedicata a Borderlands 3, durante la quale dovrebbero essere svelate alcune novità per l'atteso gioco.Lo sviluppatore ha recentemente annunciato l'evento Celebration of Togetherness per Borderlands 3. Questo incontro online sarà trasmesso in diretta oggi alle ore 16, quindi tra pochissimo.Lo sviluppatore non ha dato alcun suggerimento su cosa verrà mostrato, ma il nome dell'evento ha indotto molte ...

Animal crossing : New Horizons - nuovi dettagli sul multiplayer online e locale : In una recente intervista il producer Hisashi Nogami e il director Aya Kyogoku hanno svelato nuovi dettagli su Animal Crossing: New Horizons, nuovo capitolo della serie in arrivo su Nintendo Switch nel corso del 2020. In particolare, gli sviluppatori hanno condiviso dettagli interessanti sul multiplayer in locale e online, che in New Horizons sarà presente in due modalità contraddistinte."Ci sono due modalità multiplayer. Una è simile a quella ...

Il team di The Elder Scrolls Online è consapevole che il cross-play è una funzione richiesta : Senza dubbio dovremo aspettare molto tempo prima di poter mettere le mani sull'attesissimo The Elder Scrolls 6, nel frattempo possiamo però consolarci con la sua controparte MMO chiamata The Elder Scrolls Online, che ha di recente ricevuto la sua nuova espansione Elsweyr.Come riporta Gamingbolt, il gioco è stato un successo e in futuro potrebbe anche ricevere il supporto cross-play. Durante una recente intervista il Creative Director Rich ...

Secondo il CEO di Take-Two il cross play sarà realtà in quanto sono i giocatori a chiederlo : Il tema del cross-play è da qualche tempo diventato oggetto di accese discussioni, tra i suoi sostenitori figura Strauss Zelnick, CEO di Take-Two Interactive.Come riporta Gamingbolt, Secondo Zelnick il cross-play sarà un elemento centrale nel futuro dei videogiochi, questo perchè sono i giocatori a chiederlo e prima o poi tutte le aziende dovranno adattarsi. Al momento i titoli che possono contare sul cross-play sono Fortnite e Rocket League, ...

Call of Duty Modern Warfare punta al cross Play? Ottimismo da Infinity Ward : È un appuntamento annuale pronto a rinnovarsi quello tra Activision e i propri fan, con Call of Duty Modern Warfare che si appresta a fare il proprio esordio come di consueto nella finestra autunnale. In cabina di regia ritroviamo questa volta i talentuosi ragazzi di Infinity Ward, studio che non ha di certo bisogno di ulteriori presentazioni visto l'egregio lavoro svolto anni addietro con la saga Modern Warfare. Una saga che è però andata ...

Destiny 2 su Google Stadia non supporterà il cross-play : "Stadia è un ecosistema a parte, esattamente come le piattaforme esistenti attualmente. I giocatori di Stadia saranno in grado di giocare solo con altri giocatori di Stadia".Questa frase presente all'interno delle FAQ riguardanti Destiny 2 non può che far storcere il naso dato che conferma l'assenza di una feature che di questi tempi fa spesso discutere e che ha dato vita anche a diverse "crociate" più o meno sensate. Il fatto che la frase ...

Animal crossing : New Horizons - teaser - gameplay e data di uscita : Altro titolo attesissimo e presente in questo Direct di Nintendo dedicato all’E3 2019 è il nuovo titolo per Nintendo Switch su Animal Crossing. Durante la conferenza è stato mostrato un trailer dove ci sono state mostrate alcune meccaniche di gioco, già note ai fan della serie, ma soprattutto è stato rivelato il titolo del gioco e la data di uscita. Il nuovo titolo dedicato ad Animal Crossing si chiamerà New Horizons. Animal Crossing: New ...

cross-play tra PS5 e PS4 : una vera nuova generazione per Sony : PS5 è sempre più presente tra le news dei siti dedicati alla passione videoludica. E lo stesso sta accadendo sulle pagine di OptiMagazine, con sempre più spazio dedicato alla prossima - e attesissima! - console a marchio Sony. Nonostante il colosso nipponico dell'entertainment non sarà presente all'E3 2019 di Los Angeles, si continua infatti a parlare dell'erede di PlayStation 4. Erede che, naturalmente, darà via alla next-gen dell'universo ...