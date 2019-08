Fonte : quattroruote

(Di venerdì 2 agosto 2019), l'infrastrutturana di colonnine rapide della Volkswagen, ha stretto un accordo con Stable Auto per realizzare un progetto pilota diautomatizzata per auto elettriche a San Francisco. Il sistema prevede l'adozione diin grado di individuare la presa della vettura e collegare il cavo didurante la sosta.Allapensa ilo robotico. Il progetto consentirà già daldi mettere alla prova questa tipologia di sistema in combinazione con le colonnine da 150 kW, ma il dispositivo è pensato anche per una futura integrazione in flotte di veicoli a guida autonoma, dove il dialogo tra l'infrastruttura e il veicolo renderebbero ancora più semplice gestire le fasi di collegamento e di. Una curiosità: un progetto simile era stato annunciato nel 2015 dalla Tesla, senza però aver trovato per il momento un reale sbocco ...

dinoadduci : Electrify America - Nel 2020 i bracci robotici per la ricarica - Asgard_Hydra : Electrify America: colonnine automatiche per le auto elettriche a guida autonoma - BlogNews_it : Electrify America: colonnine automatiche per le auto elettriche a guida autonoma -