Durante l’esibizione l’orchestra si interrompe e dice al pubblico | “Scusate | ma non siamo

Fonte : baritalianews

(Di venerdì 2 agosto 2019) Era in scena “‘La Traviata’ a Bordighera e c’era undi 200 spettatori. Alla fine del secondo e penultimo atto il direttore d’orchestra, con un gesto ha chiesto a tutti i musicisti dirsi e ha detto così rivolgendosi al: “Scusate ma l’accordo non è stato rispettato e nonstati pagati. Lo spettacolo finisce qui”. Ilnon credeva alle proprie orecchie ed è immediatamente intervenuta l’assessore allo Spettacolo, Melina Rodà che si è precipitata a prendere i l ricavato delle prevendite per pagare i musicisti ma, quando si è accorta che la somma non bastava a pagare tutti è andata all’uscita e ha restituito i soldi al. L’assessore si è anche scusata ma ilè rimasto comunque incredulo di fronte a ciò che stava avvenendo.

