Come il tumore di un cane di 6mila anni fa si è diffuso in tutto il mondo

Un tumore al cervello grande Come “una palla di tennis”. Parla l’ex concorrente di Tempation Island : Intervistato insieme alla compagna Antonella Fiordelisi a Radio Radio, Francesco Chiofalo di Temptation Island torna a Parlare di due degli argomenti che più suscitano l’interesse dei suoi seguaci: il cancro contro cui ha dovuto combattere nei mesi passati, la papabile partecipazione a Temptation Island Vip 2 e il rapporto turbolento con l’ex Selvaggia Roma. ”Lenticchio” ha voluto concentrarsi sul senso profondo di questo capitolo della sua ...

Tumore del colon retto : accordo di collaborazione clinica per studiare regorafenib e nivolumab Come terapia di combinazione : Bayer, Bristol-Myers Squibb e Ono Pharmaceutical (“Ono”) hanno annunciato di aver avviato un accordo di collaborazione clinica per valutare la combinazione di regorafenib, inibitore multichinasico di Bayer, e nivolumab, inibitore di checkpoint immunitario anti-PD-1 di Bristol-Myers Squibb/Ono, in pazienti con Tumore del colon retto metastatico con microsatelliti stabili (MSS mCRC), la forma più comune di Tumore del colon–retto ...

Come prevenire il più aggressivo tumore della pelle - il melanoma : per riconoscerlo “c’è un segnale d’allarme da non sottovalutare” : Ogni anno in Italia più di 1.000 pazienti colpiti da melanoma potrebbero beneficiare di un trattamento “precoce” con i farmaci immuno-oncologici, subito dopo l’intervento chirurgico, la cosiddetta terapia adiuvante. Una strategia precauzionale, che mira ad anticipare nei pazienti in stadio III e IV completamente resecati l’uso di quest’arma terapeutica, per prevenire la recidiva del tumore o lo sviluppo di metastasi a distanza. Per indirizzare ...

Tiroide - cosa provoca il tumore : le cause e tutti i sintomi più comuni - chi è a rischio e Come si cura : Il tumore della Tiroide è provocato dalla crescita anomala di un gruppo di sue cellule, e può essere sia benigno sia maligno (in questo caso si parla più propriamente di cancro). Il cancro della Tiroide non è molto comune, poiché costituisce l’1-2% di tutti i tumori, con un’incidenza di 4,1 casi ogni 100.000 abitanti per gli uomini e 12,5 nuovi casi ogni 100.000 abitanti per le donne. Secondo stime del Registro tumori italiano, nel ...

Tumore alle ovaie : i batteri nella vagina svelano chi e quanto è a rischio - ecco Come : Gli scienziati hanno scoperto che i batteri 'amici' della vagina, i lactobacilli, che hanno la funzione di proteggere dalle infezioni, possono anche svelarci quali sia il rischio di sviluppare un cancro alle ovaie e questo dipende dalla loro quantità. Vediamo insieme come i lactobacilli influenzano le probabilità di Tumore alle ovaie.Continua a leggere

Temptation Island - Come sta Francesco Chiofalo dopo il tumore : Antonella Fiordelisi ha raccontato delle attuali condizioni di salute di Francesco Chiofalo, colpito da tumore al cervello: "Chemoterapia devastante, ha perso tutti i muscoli". Francesco Chiofalo, ex tentatore di Temptation Island ed ex fidanzato di Selvaggia Roma, sta attraversando un periodo di riabilitazione, a seguito del delicato intervento chirurgico a cui si è sottoposto a gennaio 2019 per l'asportazione di un tumore ...

Francesco Chiofalo - il tumore al cervello e le conseguenze "devastanti" della radioterapia : Come sta oggi : Altri momenti difficili per Francesco Chiofalo, l'ex concorrente di Temptation Island (era diventato famoso con il soprannome Lenticchio) che nei mesi scorsi ha dovuto affrontare una delicatissima operazione per rimuovere un tumore al cervello. Dopo la grande paura, è iniziata la lenta, complicata r