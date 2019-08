“Charlie e la fabbrica di cioccolato” diventa un musical

Fonte : domanipress

(Di venerdì 2 agosto 2019) Dopo aver raggiunto il più alto incasso settimanale nella storia del teatro inglese ed essere stato in scena al Theatre Royal, Drury Lane di Londra per quasi 4 anni,E LADI, ilbasato sul romanzo di Roald Dahl, arriva finalmente in Italia! Dall’8 novembre Milano sarà l’unica città italiana a ospitare lo spettacolo, resident per la stagione teatrale 2019/2020 alla Cattedrale delladel Vapore, che per la prima volta in assoluto si mostrerà in un’inedita veste teatrale. Dopo i successi deidi Mary Poppins, Dirty Dancing, Fame, The Bodyguard, èE LADIla prossima sfida alla regia di FEDERICO BELLONE, che per l’occasione curerà anche la scenografia dello spettacolo. Prodotto da Wizard Productions (Dirty Dancing nel mondo, Sugar – A qualcuno piace caldo, The Bodyguard – Guardia del corpo, Fame), questi i ...

