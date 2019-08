Catanzaro | carabinieri fanno firmare verbale al falso cieco per denunciarlo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2019) Da quasi 10 anni intascava la pensione di invalidità e l’indennità di accompagnamento perché riconosciutoassoluto ma guidava l’auto, passeggiava per strada senza ausili, sceglieva prodotti sugli scaffali e consultava la rubrica sul proprio smartphone. Un 48enne diè stato denunciato per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Isono riusciti a identificare il finto, riuscendo a fargliundi contestazione, durante un controllo alla circolazione stradale malgrado l’uomo abbia tentato di fornire false generalità. Al 48enne è stato bloccato il libretto di risparmio postale sul quale veniva accreditata la pensione e, contestualmente, è stato eseguito nei suoi confronti un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca anche per equivalente. Il provvedimento riguarda beni mobili e immobili per circa 98mila ...

