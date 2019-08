Alana | la 19enne che si è lanciata dall’aereo | forse vittima di un’allucinazione da

Fonte : fanpage

(Di venerdì 2 agosto 2019) Potrebbe essere rimastadi un'allucinazioneCutland, la diciannovenne britannica in viaggio di studio nel Madagascar saltata nei giorni scorsi da un piccolo aereo in volo nel Paese africano. È quanto ipotizza la polizia locale: la studentessa potrebbe avere avuto una reazione fatale come conseguenza dell'assunzione di un farmaco.