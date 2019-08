Sciopero Nazionale portavalori 1 e 2 agosto | difficile prelevare contanti

Autostrade - 4 e 5 agosto Sciopero Nazionale dei casellanti. I sindacati : “Trattativa per rinnovo del contratto in fase critica” : È annunciato per il 4 e 5 agosto lo sciopero nazionale dei casellanti indetto dalle sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Trasporti. Sono previste 4 ore di astensione dal lavoro “a singhiozzo” da parte del personale delle Autostrade e dei trafori. I sindacati stanno trattando per il rinnovo del loro contratto di lavoro. Nella giornata di domenica 5, in cui sono previsti un traffico da bollino rosso e ...

Trasporti : Sciopero Nazionale - a Palermo adesione al 10 per cento : Palermo, 24 lug. (AdnKronos) - Si attesta al 10%, secondo i dati diffusi dall'Amat, azienda che gestisce il trasporto pubblico a Palermo, l'adesione nel capoluogo siciliano allo sciopero nazionale dei Trasporti indetto da Filt Cgil, Fit Cisl e UilTrasporti. "Su 120 autobus in servizio nelle linee de

Trasporti : Sciopero Nazionale - a Palermo adesione al 10 per cento : Palermo, 24 lug. (AdnKronos) – Si attesta al 10%, secondo i dati diffusi dall’Amat, azienda che gestisce il trasporto pubblico a Palermo, l’adesione nel capoluogo siciliano allo sciopero nazionale dei Trasporti indetto da Filt Cgil, Fit Cisl e UilTrasporti. “Su 120 autobus in servizio nelle linee dell’Amat – si legge in una nota dell’azienda – soltanto dodici risultano rientrate in rimessa ...

Mercoledì 24 luglio Sciopero Nazionale dei trasporti : Mercoledì 24 luglio è stato proclamato uno sciopero generale nazionale di tutte le aziende che si occupano di trasporto pubblico. Lo sciopero è stato annunciato il 3 luglio e, a meno di revoca o differita dell’ultimo minuto, per il momento è confermato. sciopero nazionale dei mezzi pubblici Secondo quanto si può leggere sui siti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e di Commissione di Garanzia sciopero, Mercoledì 3 luglio 2019 i ...

Sciopero treni estate : tante le agitazioni a luglio - ma nessuna a rilevanza nazionale : Anche in estate non manca qualche disagio per chi viaggia in treno, per raggiungere i luoghi di vacanza e, soprattutto, per chi lavora, nel mese di luglio. Ma nulla che possa fermare del tutto gli spostamenti. Le agitazioni sindacali previste sui treni in questo primo vero mese dell’estate vacanziera non sono, in linea di massima, concentrate su particolari giornate ed hanno tutte rilevanza regionale, aziendale o locale. tante le regioni ...

Trasporti - Luglio "bollente" in città e per chi viaggia : due giorni di Sciopero nazionale : Attenzione al calendario: i sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno annunciato due giorni di scioperi che paralizzeranno i...