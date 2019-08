Scalfarotto visita gli imputati Calenda | vette…

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 1 agosto 2019) Roma – “Sono andato a Regina Coeli a verificare le condizioni dei dueper il terribile omicidio del Carabiniere Cerciello Rega”. Queste le parole affidate ai social dal deputato del Pd Ivan, che hanno scatenato su facebook e twitter una lunga sequenza di critiche, qualche insulto e tanta ironia (amara) nei confronti del parlamentare. Non mancano anche le perplessita’ di alcuni colleghi parlamentari come Alessia Morani: “Lo dico con sincerita’: non condivido lain carcere al presunto omicida di Cerciello del collega. Ho fatto tante battaglie con Ivan. Ma questa volta non sono d’accordo. Proprio no”. O della deputata 5 stelle Carla Ruocco: “(PD) va in carcere a sincerarsi delle condizioni dei dueper il terribile omicidio del Carabiniere Mario Cerciello Raga. Ma non una ...

AlessiaMorani : Lo dico con sincerità: non condivido la visita in carcere al presunto omicida di #Cerciello del collega… - forestale82 : RT @AlessiaMorani: Lo dico con sincerità: non condivido la visita in carcere al presunto omicida di #Cerciello del collega #Scalfarotto. Ho… - selinapersonal : RT @IlariaBifarini: #Scalfarotto (Pd) che va a fare visita ai due criminali americani per sincerarsi delle loro condizioni è il segno della… -