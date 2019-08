Samp | con Vialli torna l’idea del nuovo stadio a Trasta

Cessione Sampdoria - la confessione di Ferrero : “Me ne danno 140”. Ma poi smentisce : “Magari…” : Cessione Sampdoria, sempre nuovi scenari ed intrighi in merito alla vicenda, con l’attuale patron blucerchiato Massimo Ferrero che continua a ‘giocare’, tra affermazioni poco chiare, smentite e confessioni. Come quella che, secondo ‘Il Secolo XIX‘ avrebbe segretamente fatto in Lega nel corso di un’assemblea sui diritti televisivi: “Me ne danno 140” avrebbe detto a qualche amico in merito alla ...

Calciomercato - le ultime : scambio Samp-Spal - il nuovo attaccante del Cagliari e la conferma di Boateng alla Fiorentina : ultime importanti trattative per quanto riguarda il Calciomercato. Idrissa Gueye lascia l’Everton e passa al Paris Saint Germain, l’annuncio è arrivato direttamente dal club francese, per lui quattro anni di contratto. A tenere banco è anche il futuro dell’attaccante Neymar, il Barcellona continua a spingere per il ritorno ma la trattativa continua ad essere in salita, gli ultimi contatti hanno confermato lo scarso ...

Audero si candida per presente e futuro : “adesso devo confermarmi con la Sampdoria” : Il portiere Audero è diventato grande con la maglia della Sampdoria, adesso si candida a diventare sempre più grande protagonista ed è considerato uno degli estremi difensori migliori in prospettiva. Intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ da parte del difensore che svela tutte le intenzioni. «Mi aspetto di confermare e migliorare con la Sampdoria quanto di buono fatto nel primo anno di A. Ho avvertito il cambio di categoria, ma ...

Missione Mars Sample Return - l’ESA al lavoro con la NASA per mandare un “corriere” su Marte : porterà sulla Terra campioni di suolo : L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) è al lavoro, con l’avvio dei primi bandi, per preparare insieme alla NASA una Missione per mandare un corriere su Marte. Battezzata Mars Sample Return, sarà la prima a testare la possibilità di un viaggio di andata e ritorno sul pianeta rosso. Un passo significativo verso un futuro sbarco umano. I dettagli della Missione saranno discussi nella ministeriale Esa di novembre. “Saranno necessari ...

La Sampdoria su Verdi : prestito con obbligo di riscatto (oltre 20 milioni) : La Sampdoria si muove sul mercato. E sono movimenti che riguardano anche il Napoli. Il club blucerchiato si sarebbe fatto nuovamente avanti per Simone Verdi corteggiato anche dal Torino. Questa l’offerta della Sampdoria: prestito oneroso più obbligo di riscatto per una cifra complessiva superiore ai 20 milioni. In più ci sarebbe una congrua percentuale nel caso di una successiva rivendita del giocatore. Aspetto questo molto caro al ...

Sampdoria - anche Ferrero seguirà l’amichevole con la Pro Patria : poi si penserà al mercato : La Sampdoria prosegue il suo programma nel ritiro estivo a Ponte di Legno. anche il presidente blucerchiato, Massimo Ferrero, assisterà alla gara contro la Pro Patria, terza amichevole estiva. Giovedì Ferrero ripartirà per Milano, dove è atteso da una giornata intensa di mercato, insieme a Carlo Osti. I due dovrebbero incontrare emissari di Leicester e Newcastle, le due società inglesi che hanno espresso interesse per Dennis Praet, ...

Calciomercato Sampdoria - Rigoni sempre più vicino : trovato accordo con Zenit e calciatore : Si muove la Sampdoria, è sempre più vicino l’arrivo dell’esterno offensivo argentino dello Zenit San Pietroburgo Emiliano Rigoni. Proposta dei blucerchiati accettata da parte dei russi: un milione per il prestito oneroso e riscatto a 11 al raggiungimento di un certo numero di presenze. accordo di massima anche con l’entourage del 26enne. Unico problema per lo Zenit riguarda l’eventuale sostituto: si aspetta di ...

Il Parma chiude il ritiro di Prato con 4 reti - programmata amichevole contro la Samp : “Considerati i carichi elevati, in queste due settimane a Prato allo Stelvio abbiamo lavorato davvero bene”, parole con le quali il tecnico del Parma, Roberto D’Aversa, chiude ufficialmente il ritiro in Val Venosta degli emiliani, vittoriosi anche nell’ultima amichevole contro la squadra altoatesina d’eccellenza FC Obermais/Maia Alta, dove si è distinto il solito Baraye con una doppietta. A segno Ceravolo e Roberto Inglese, tornato ai ...

Amichevoli estive - i risultati di oggi : vincono Sampdoria e Bologna - Fiorentina “B” ko col Benevento [FOTO] : Continuano senza sosta le Amichevoli estive. Tante squadre di Serie A impegnate in questo sabato 20 luglio. In alto la FOTOGALLERY. Sampdoria-REAL VICENZA (3-0): Al campo sportivo di Temù la squadra blucerchiata denominata batte per 3-0 i biancorossi, Di Francesco continua a sperimentare. Quagliarella ci mette 120 secondi per andare in gol: peccato che l’arbitro annulli per fuorigioco. La partita si risolve nella ripresa: al 16′ ...

Mihajlovic e Vialli legati dallo stesso destino - la battaglia contro la malattia : il passato alla Sampdoria - il presente da guerrieri : “Ho la leucemia”, è questo l’annuncio shock dell’allenatore Sinisa Mihajlovic, il tecnico del Bologna ha confermato le indiscrezioni della malattia spiegando tutti i dettagli in conferenza stampa, da martedì dovrà ricoverarsi al reparto di ematologia con l’intenzione di vincere la battaglia più importante. Mihajlovic si è dimostrato sempre un leone, prima in campo poi da allenatore e adesso dovrà farlo al di ...

Dybala va giù pesantissimo contro Sampaoli : “Nemmeno mi salutava…” : “Sampaoli nemmeno mi salutava. E’ raro che un allenatore non saluti mai un giocatore, neanche per chiedergli come sta. Non mi era mai successo prima. Con l’ex ct ci avevo parlato quando era venuto a Torino, prima dei Mondiali; poi in Russia non c’è stata alcuna comunicazione tra me e lui. Non mi ha mai detto alcunché e non ho mai più parlato con lui“. Sono le frecciate dell’attaccante della Juve e della ...

Dalla ‘nuova’ Sampdoria all’Inter di Conte - Cassano si sbilancia : “i nerazzurri vinceranno lo scudetto se…” : L’ex giocatore della Sampdoria ha parlato del futuro societario del club blucerchiato e della prossima corsa scudetto Antonio Cassano non è un tipo che ama nascondersi, anzi. Ogni volta che gli capita l’occasione, esprime il proprio pensiero, senza temere critiche o repliche piccate. Alfredo Falcone – LaPresse L’ex giocatore della Sampdoria è stato intervistato dal Secolo XIX per parlare della situazione che vive il ...

Caos Sampdoria - tifosi ancora in protesta contro Ferrero : cori e striscioni verso il presidente blucerchiato : Momento delicato in casa Sampdoria, che domani inizierà il ritiro a Bogliasco agli ordini del neo tecnico Eusebio Di Francesco. protesta dei tifosi contro il numero uno blucerchiato da poco terminata e iniziata verso le 21.30, sotto l’hotel nel quartiere di Carignano a Genova dove solitamente soggiorna il patron quando arriva nel capoluogo ligure. cori e striscioni contro Ferrero, mentre gli oltre 500 tifosi presenti hanno cantato ...

Sampdoria - Ferrero non si nasconde : “ho venduto Andersen al Lione. Quanto vale il club? 160 milioni” : Il presidente della Sampdoria ha ammesso di aver venduto Andersen, rivelando poi il valore del club doriano Massimo Ferrero non è tipo che ama nascondersi, il presidente della Sampdoria infatti ha rivelato ai microfoni di Sportitalia l’ultima cessione dei doriani e il valore della società. Tano Pecoraro/LaPresse Nessun freno, solo tante ammissioni per il numero uno blucerchiato: “ho venduto Andersen al Lione poco fa per 24 ...