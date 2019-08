Personaggi e interpreti di The L Word | Generation Q | i volti nuovi del sequel da Jamie

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 1 agosto 2019) Mancano ancora alcuni mesi al debutto autunnale su Showtime, e The LQ continua a prendere forma e incastrarepezzi nel puzzle del suo cast. Dopo la conferma di tre pilastri della serie originale – Jennifer Beals, Kate Moennig e Leisha Hailey – e l'annuncio di un primo gruppo diricorrenti – Arienne Mandi, Leo Sheng, Jacqueline Toboni e Rosanny Zayas –, la produzione ha reso noti i nomi di altriarrivi. Una delle principali sorprese del casting di The LQ è l'arrivo diClayton, già Kyla in Hung e soprattutto Nomi Marks in Sense8. Clayton interpreterà Tess, una bartender concreta e capace di inquadrare al volo le persone, ma molto meno lucida nel vivere le proprie relazioni. La sua presenza segna l'arrivo di un nuovo membro transgender del cast dopo Sophie Giannamore, già volto di Maura da giovane in Transparent e qui ...

