Mercato italiano - Immatricolazioni in calo anche a luglio | -0 | 1%

OPPO porta sul Mercato italiano la sua prima linea di accessori ufficiali - già disponibili : OPPO lancia in Italia i suoi primi accessori originali, realizzati in collaborazione con CELLY e dedicati a tutte le serie di device disponibili da noi. L'articolo OPPO porta sul mercato italiano la sua prima linea di accessori ufficiali, già disponibili proviene da TuttoAndroid.

CalcioMercato Juventus - possibile colpo Neymar grazie al regime fiscale italiano : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus, che potrebbe effettuare degli importanti cambiamenti nel reparto offensivo. Tutto da valutare, infatti, il futuro di Paulo Dybala, che ritornerà giovedì prossimo dalle ferie. Il giocatore argentino, autore di una stagione sicuramente negativa (soprattutto per il fatto che Massimiliano Allegri lo ha impiegato in un ruolo non suo), sta ricevendo offerte da alcuni top club ...

Penny Market - 70 mln investimenti su Mercato italiano : Roma, 22 lug. (AdnKronos) – Settanta milioni allocati per investimenti trasversali nel 2019 e 17 nuove aperture di punti vendita previste: sono questi i numeri che testimoniano la volontà di Penny Market Italia, rappresentante nel nostro paese dell’eccellenza di business del gruppo tedesco Rewe, di crescere e puntare sul mercato italiano. Un piano di crescita condiviso che arriva fino al 2021, ponderato e orientato al futuro, ...

Huawei rimane forte in Italia : secondo Furcas il ban degli USA non ha colpito il Mercato italiano : A margine della presentazione di Mate 20X 5G, il dirigente Pier Giorgio Furcas ha risposto ad alcune domande sulla questione Huawei-USA. L'articolo Huawei rimane forte in Italia: secondo Furcas il ban degli USA non ha colpito il mercato Italiano proviene da TuttoAndroid.

Mercato italiano - Di nuovo in calo le immatricolazioni : -2 - 08% a giugno : Nuova frenata per il Mercato italiano dell'auto. A giugno, secondo i dati diffusi dal Ministero dei Trasporti, le immatricolazioni sono risultate pari a 171.626 unità, il 2,08% in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno scorso. Nei primi sei mesi del 2019 solo aprile si è rivelato positivo (+1,47%) e pertanto il consuntivo semestrale mostra un calo del 3,52%, con 1.082.197 registrazioni.

CalcioMercato Real Madrid - il sogno si chiama Mbappé : nel mirino anche un “italiano” : Calciomercato Real Madrid – Come riporta ‘Marca’, il sogno del Real Madrid si chiama Kylian Mbappé. L’obiettivo è, però, a lungo termine: più fattibile nell’estate 2020. Lo stesso Mbappè non si è espresso chiaramente in merito al proprio futuro, ma potrebbe rimanere al Psg per un altra stagione, ovviamente con un ritocco dell’ingaggio. In casa Real Madrid non è passato inosservato l’ottimo Europeo ...

Auto elettriche e ibride - cresce il Mercato italiano ma i volumi sono ancora bassi : A qualcuno le Auto green cominciano a piacere. Secondo i dati ACI elaborati dal Centro Studi di AutoScout24, negli ultimi mesi in Italia è stato registrato un aumento significativo di vetture elettrificate in circolazione: il parco Auto “eco” è cresciuto del 38,7% rispetto al 2017, con oltre 256 mila unità, mentre le immatricolazioni da gennaio a maggio 2019, rispetto al medesimo periodo 2018, sono aumentate del 99,5% per quanto riguarda le zero ...

Addio PSG - Buffon si mette sul Mercato : offerte sorprendenti per il portiere italiano : Tra i club interessati all’ex portiere del PSG c’è anche il Barcellona, che vorrebbe affiancarlo a Ter Stegen L’esperienza al Paris Saint-Germain è terminata, Gigi Buffon però non ha nessuna intenzione di ritirarsi. I 41 anni di età non sono un problema, l’ex Juventus si sente ancora in forma per continuare la propria carriera, per questo motivo continua a vagliare le offerte pervenute sul suo tavolo. Anne-Christine ...