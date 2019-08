Lotta alla plastica monouso | un italiano su 4 evita di acquistarla

La Lotta alla calvizie fa progressi : Negli ultimi mesi sono state presentate due promettenti ricerche con un obiettivo simile: ricreare i follicoli che ci riempiono la testa

La Lotta di Mamma Marilù alla leucemia : “In Israele una speranza - le chemio non funzionano più” : La storia di Marilù Rascunà, Mamma siciliana di 42 anni, che da due anni e mezzo combatte contro la leucemia linfoblastica acuta del tipo Philadelphia positiva. Si era presentata al pronto soccorso con dolori alle ossa e da lì è cominciato il suo calvario. Il marito: "Dopo trapianti e cure in Italia, le chemio non funzionano più, per questo chiediamo un aiuto per volare a tel Aviv e sperare che guarisca come Calogero Gliozzo".Continua a leggere

WTA Palermo – Elisabetta Cocciaretto Lotta ma non basta - l’azzurra eliminata in tre set dalla slovacca Kuzmova : La tennista italiana riesce a rimontare il set di svantaggio patito in avvio di gara, prima di cedere alla distanza con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3 Elisabetta Cocciaretto esce di scena all’esordio del “30° Palermo Ladies Open”, torneo Wta 250 in corso sui campi in terra rossa del Country Club del capoluogo siciliano. La tennista numero 507 del ranking fornisce una prestazione sorprendente contro la slovacca Kuzmova, ...

Scherma - Mondiali 2019 : sciabolatrici sconfitte in semifinale dalla Russia. Ora l’Italia Lotta per il bronzo : Serviva una prestazione perfetta e alle sciabolatrici azzurre non è riuscita. L’Italia viene sconfitta in semifinale dalla Russia ai Mondiali di Budapest ed ora dovrà lottare per l’ennesimo bronzo di questa spedizione ungherese. Il quartetto italiano (Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Martina Criscio e Sofia Ciaraglia) si sono arrese a Velikaya e compagne con il punteggio di 45-37. Una strepitosa Criscio ha portato avanti ...

REDDITO E PENSIONI DI CITTADINANZA/ Cosa c'è dietro il flop della Lotta alla povertà? : I dati relativi alle domande presentate mostra un certo insuccesso della pensione di CITTADINANZA, oltre che del REDDITO di CITTADINANZA

La Lotta alla mafia va portata fuori dai Palazzi : C’è una frase che voglio riportare e che si discosta totalmente da quelle che tutti, in queste ore di commemorazioni, stanno facendo su Paolo Borsellino, oggi, 27esimo anniversario del giorno della sua barbara morte. [...] “La mafia che uccide i potenti, che alza il mirino ai signori del Palazzo. Credo di aver capito la nuova regola del gioco, si uccide il potente quando avviene questa combinazione fatale: è ...

Il pm Giuseppe Lombardo : "La Lotta alla mafia non è una priorità dello Stato italiano" : Nel giorno dell'anniversario della strage di Via D'Amelio, il procuratore aggiunto della Dda di Reggio Calabria scrive a Repubblica. "Bisogna chiedere scusa a Borsellino per le troppe volte in cui sono stati distorti i suoi insegnamenti. Contro la criminalità organizzata non si...

Il murales a Ostia e l’appartenenza politica che conta più della Lotta alla mafia : Un dipinto da cancellare, un simbolo da rimuovere, volti che vengono ritenuti sconvenienti e informazioni false che gettano fango su un’iniziativa partita dal basso, per la legalità. È un ritorno al passato, quello che si verifica in queste ore alle porte della Capitale, a Ostia, in quel litorale laziale tristemente noto per fatti di mafia. Perché tra le vie dove sono ancora visibili i simboli del ventennio, un murales che ritrae i volti degli ...

Un nuovo successo nella Lotta alla mafia : 19 arresti : Mentre i padrini corleonesi morivano in carcere, sepolti al 41 bis fino all'ultimo respiro, i perdenti della guerra di mafia degli anni Ottanta tornavano in Sicilia. Gli Inzerillo riconquistavano un posto di primo pano nella nuova Cosa Nostra palermitana. Il carcere è oggi il loro approdo, proprio c

Borsellino - gli audio segreti : “Calo di tensione nella Lotta alla mafia. Mi sono dimezzato la scorta per avere le volanti” : Non si riusciva a capire come istituire un turno notturno di pattugliamento della polizia. Almeno fino a quando Paolo Borsellino non decise di dimezzare la sua personale scorta da procuratore di Marsala. A raccontarlo è lo stesso magistrato durante un’audizione davanti alla commissione Antimafia. La commissione di Palazzo San Macuto presieduta da Nicola Morra – con la consuenza del pm Roberto Tartaglia – ha infatti deciso ...

Non è facile non arrendersi! Rita Dalla Chiesa e la sua Lotta contro il cancro : Il volto di Rita Dalla Chiesa è senza dubbio uno dei più amati e apprezzati della televisione. Protagonista per tantissimi anni del programma Mediaset Forum, ora ereditato Dalla brava Barbara Palombelli, ha dovuto dire addio al piccolo schermo per una brutta malattia. E la conduttrice, questa battaglia, non la sta svolgendo solo negli studi medici e in casa, con medicine e sedute terapeutiche. Ma anche nel mondo dei social, dove offre una mano, ...

Le tante vite di Hedy Lamarr - dal seno nudo alla Lotta contro i nazisti : Lasciamo parlare Luciano Bianciardi, che più di noi si è sciroppato la stagione eroicomica dei cineclub. Nel “Lavoro culturale”, anno 1957, scrive: “Avevamo scovato anche una vecchia copia di ‘Estasi’, il film di Machaty, famoso perché in una scena Hedy Lamarr, a quell’epoca sedicenne, vi appare com

Nuova frontiera nella Lotta alla sclerosi multipla : scoperte cellule iper-produttive per il sistema nervoso : Delle cellule iper-produttive aprono una Nuova frontiera della ricerca per la lotta alle malattie del sistema nervoso centrale, tra cui anche la sclerosi multipla. Quelle in questione sono le cosiddette “cellule di Schwann“. Queste, insieme agli oligodendrociti, producono la mielina, una sorta di guaina protettiva che copre le fibre nervose. Mentre gli oligodendrociti lo fanno nel cervello e nel midollo spinale, le cellule di Schwann la ...

LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA : risultati 8 luglio. Fiorettiste in Lotta per l’oro - bronzo dalla spada - attesa per il nuoto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 16.33 VOLLEY – Canada e Iran vanno al tie-break, i nordamericani hanno vinto il quarto set per 25-17. 16.28 PALLAnuoto – La Francia femminile ha sconfitto la Repubblica Ceca per 16-7. 16.25 SCHERMA – bronzoOOOOOOO! l ragazzi della spada conquistano il terzo posto battendo la Polonia per 45-33. 16.20 Pomeriggio solo con gli sport di squadra alle ...