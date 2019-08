La Regina aiuta Meghan a integrarsi nella Royal Family

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 1 agosto 2019) Elisabetta Esposito LaElisabetta II hatoMarkle a, fornendole un mentore: ecco come l'ex attrice si è ambientata grazie alla contessa Sophie LaElisabetta II hatoMarkle asua nuova vita a Palazzo. Come racconta l’Express, la giornalista Katie Nicholl ha svelato come la sovrana abbia affiancato all’ex attrice una mentore molto speciale. Il passaggio disi sospettava non fosse semplice: non solo si trattava di una persona che avrebbe dovuto apprendere e adeguarsi a rigidi protocolli e regole di etichetta, ma anche in grado di abbandonare le abitudini della sua vita precedente - compresa la partecipazione alla serie tv “Suits”. La mentore affiancata alla duchessa di Sussex è un membro importante della: si tratta di Sophie Rhys-Jones, contessa di Wessex ...

macro_cultura : L'avena decorticata è un alimento completo a basso indice glicemico, che aiuta a tenere sotto controllo il colester… - macro_cultura : L'avena decorticata è un alimento completo a basso indice glicemico, che aiuta a tenere sotto controllo il colester… - macro_cultura : L'avena decorticata è un alimento completo a basso indice glicemico, che aiuta a tenere sotto controllo il colester… -