Infanzia | UNICEF | l’allattamento al seno può salvare 823mila bimbi l’anno

(Di giovedì 1 agosto 2019) Aumentare l’allattamento alpotrebbe prevenire ogni anno nel mondo la morte di 823.000 bambini sotto i 5 anni e di 20.000 madri per tumore mammario. L’allattamento dà infatti ai bambini il miglior inizio di vita possibile perché promuove lo sviluppo cognitivo e rappresenta il primo vaccino di un bambino, in quanto lo protegge da malattie e morte: a lanciare l’appello è l’in occasione, da oggi al 7 agosto, della Settimana mondiale dell’allattamento, nata per ricordare che oggi poco più del 40% dei bambini sotto i 6 mesi nel mondo è nutrito esclusivamente al. In confronto la percentuale è di oltre la metà (50,8%) nei Paesi meno sviluppati. I tassi più alti sono stati riscontrati in Ruanda (86,9%), Burundi (82,3%), Sri Lanka (82%), Isole Salomone (76,2%) e Vanuatu (72,6%). Le ricerche mostrano anche che per i bambini con meno di un anno di età ...

