Commissario Ue | Conte richiama Salvini e Di Maio Il timore | serve un nome | altrimenti

Conte irritato chiama Salvini e Di Maio : subito il nome o perderemo il Commissario Ue : Il premier avverte i vice alla vigilia dell’incontro con la presidente Ursula von der Leyen che domani incontrerà a Roma

Terremoto : Musumeci - ‘parola Conte - firmerà per Commissario’ : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – “Conte mi ha assicurato che firmerà la proposta congiunta, quindi che il commissario per il sisma, l’ex procuratore Salvatore Scalia, potrà essere messo delle condizioni di avviare la ricostruzione” del sisma che colpì nell’ottobre 2018 la zona dell’Etna. Così il governatore siciliano, Nello Musumeci, lasciando la riunione del Cipe a Palazzo Chigi.L'articolo Terremoto: ...

Conte fa un passo indietro sul Commissario Ue e Salvini : "I voti in cambio di qualche poltrona non li do" : Matteo Salvini e Giuseppe Conte sono ormai ai ferri corti. Il premier insiste affinché il ministro dell'Interno chiarisca in Aula la sua posizione sul Russiagate, nonostante la Procura di Milano "non lo ritenga necessario". Ma gli screzi non finiscono qui: dopo il no della Lega ad Ursula Von der Ley

Universiadi - cerimonia di chiusura in diretta : gaffe del Commissario straordinario che ringrazia "il Premier Antonio Conte" : [live_placement] Universiadi 2019, cerimonia di chiusura: le anticipazioni Non bastava la débacle della cerimonia di apertura, massacrata dal commento: invece di cogliere una seconda opportunità e di raddrizzare il tiro, Rai 2 sceglie di non seguire in diretta la cerimonia di chiusura della 30esima Universiade. Non va in onda neanche su Rai Sport.prosegui la letturaUniversiadi, cerimonia di chiusura in diretta: gaffe del commissario ...

Nomine Ue - Conte : "All'Italia Commissario economico e vicepresidenza" : Dopo l’accordo sulle Nomine di peso dell’Ue, spartite tra Germania e Francia, il premier italiano Giuseppe Conte dice di poter rivendicare "la garanzia di un commissario di alto rilievo economico e di una vicepresidenza" della Commissione europea. Il presidente del Consiglio ha parlato a margine del vertice fiume di Bruxelles. Secondo Conte: "l’Italia potrà orientare la nuova politica economica e sociale dell'Unione europea. Non avevo davanti ...

Nomine Ue : Ursula Von der Leyen presidentessa della Commissione Ue - Lagarde alla Bce. Conte : “All’Italia vicepresidente e Commissario economico” : Ursula Von der Leyen e Christine Lagarde: per la prima volta due donne occupano i vertici di Commissione Ue e Bce, due ruoli chiave a Bruxelles. La fumata bianca è arrivata direttamente dal profilo twitter del presidente del consiglio europeo Donald Tusk, che ha annunciato l’accordo avvenuto tra i 28 anche sul belga liberale Charles Michel come suo successore e sul socialista spagnolo Josep Borrell come Alto rappresentante. Tutte Nomine ...

Ursula von der Leyen alla guida della Commissione Ue Conte : all'Italia Commissario economico-vicepresidenza : Accordo raggiunto a Bruxelles sulle nomine Ue. La tedesca Ursula von der Leyen è designata alla presidenza della Commissione europea, la francese Christine Lagarde alla Bce. Il belga Charles Michel alla presidenza del Consiglio Ue, lo spagnolo Josep Borrel al ruolo di alto rappresentante per la... Segui su affaritaliani.it

Ue - Consiglio europeo al voto per le nomine al vertice. Conte : «Italia rivendica Commissario economico di peso» : È atteso in serata il voto del Consiglio europeo sulle nomine per i "top job" dell'Ue. I leader dell'Ue hanno avviato oggi un nuovo round di discussione nel tentativo di...