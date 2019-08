COD Modern Warfare | presentato il multiplayer definitivo

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 1 agosto 2019) Oggi, Activision e Infinity Ward hanno svelato il nuovissimo universo della modalitàdi Call of Duty:a tutti i giocatori con un emozionante trailer. Previsto per l'uscita in tutto il mondo il 25 Ottobre, Call of Duty:riunirà i fan dell'azione in prima persona, i fan di Call of Duty e i gamers da ogni parte del mondo nel.Premiato come Migliore multigiocatore online dagli E3 Game Critics dell'E3 2019, ildioffre un'emozionante e rivoluzionaria esperienza online con il migliore gameplay della categoria, insieme a una strategia e tattica di gioco portata a un nuovo livello. I giocatori possono destreggiarsi in nuovi spazi di gioco che ridefiniscono il multigiocatore di Call of Duty, dall'esperienza di azione rapida con gli scontri ravvicinati 2v2 in Gunfight, al tradizionale6v6, a ...

Eurogamer_it : Il re degli sparatutto è tornato #CoD #CallofDuty @CallofDuty - Eurogamer_it : Alle 19 il reveal del multiplayer di #COD #ModernWarfare e parliamo in dettaglio della nostra prova con mano! - ItaliaStartUp_ : CoD Modern Warfare: orari del reveal multiplayer di domani, visore notturno della Dark Edition - MondoXbox -