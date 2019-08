Al via le offerte Amazon di agosto | Fire Stick quasi al prezzo del Prime Day

via al weekend con le offerte Amazon su Huawei P30 Lite - OnePlus 6 e 6T : fino a 130 euro risparmiati : Parte alla grande il weekend con le offerte Amazon di oggi 26 luglio. Sul noto store, nonostante il Prime Day sia finito da un pezzo, è possibile risparmiare e non poco. Lo sconto attuale sul Huawei P30 Lite è ragguardevole ma sono anche superiori le promozioni che investono le diverse varianti di OnePlus 6 e 6T. Al momento di questa pubblicazione, questo specifico tris di device non può che essere appunto messo in evidenza tra i veri affari ...

HONOR Mobile Festival al via sullo store ufficiale : una settimana di offerte con tanti bundle : È partito l'HONOR Mobile Festival: una settimana di offerte con tanti bundle smartphone+accessorio sullo store ufficiale del brand. L'articolo HONOR Mobile Festival al via sullo store ufficiale: una settimana di offerte con tanti bundle proviene da TuttoAndroid.

Al via le rimodulazioni Wind Tre - insieme alle nuove offerte per l’estate : Wind e Tre stanno iniziando a mandare oggi i primi SMS relativi alle rimodulazioni che colpiranno alcune offerte a partire da agosto/settembre. L'articolo Al via le rimodulazioni Wind Tre, insieme alle nuove offerte per l’estate proviene da TuttoAndroid.

Alitalia : offerte di Toto - Lotito - Atlantia e Avianca : È scaduto alle 18 di ieri il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse per Alitalia. Nessuna sorpresa sui pretendenti: a farsi avanti sono stati Atlantia, il gruppo Toto, Claudio Lotito e il patron di Avianca, German Efremovich. Previsto per oggi alle 12.30 il cda di Ferrovie dello stato, che valuterà le proposte stesse, per poi portarle al Mise e ai commissari di Alitalia per organizzare la costituzione del consorzio. ...

Alitalia - presentate le offerte : Atlantia - Toto - Lotito e Avianca : È scaduto alle 18 di oggi, domenica 14 luglio 2019, il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse per Alitalia e chi aveva espresso pubblicamente il proprio interessamento ad entrare nella compagnia aerea italiana ha rispettato la deadline e ha inviato la propria lettera a Mediobanca, advisor di Ferrovie dello Stato nella questione Alitalia.E così scopriamo che tra gli interessati, senza alcuna sorpresa viste le ...

CorSport : Offerte da Cina e Arabia Saudita per Mertens. Se non rinnova a gennaio potrebbe andare via : Si lavora ancora al rinnovo del contratto di Dries Mertens. Il belga è il miglior realizzatore della storia del Napoli nelle coppe europee con 20 gol e in Champions con 10. Con 109 reti è il terzo marcatore di sempre del Napoli in tutte le competizioni. Lo superano solo Maradona, da cui lo separano 6 reti soltanto, e Hamsik, più lontano, che lo supera di 12 reti. L’obiettivo della prossima stagione, scrive il Corriere dello Sport, è quello di ...