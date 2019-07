Sicilia | Cisl | ' Consulta infrastrutture primo passo per percorso nuovo'

Fonte : liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Palermo, 31 lug. (AdnKronos) - "Unimportante che non risolve in sé i problemi ma che getta le basi di unche, se si sviluppa come da intese, può condurre alla realizzazione di opere di collegamento attese da tempo e fin qui avvolte nella nebbia, oltre che alla creazione di tanti post

ennatrasporti : Crisi Giornale di Sicilia. Cgil, Cisl, Uil e Ugl Catania: “Ancora una mazzata per la libera informazione e per il… - scuola_cisl : Immissioni in ruolo da procedure concorsuali, ecco tutti i dettagli - palermo24h : Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil Sicilia puntano il dito contro l’assessorato regionale alla Salute… -