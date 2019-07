NBA – Aaron Gordon lancia la sfida per il prossimo Slam Dunk Contest | nel mirino Zach

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 31 luglio 2019)lain vista del: la stella dei Magic non solo si candida, ma è pronto areLaVine e Zion Williamson La stagione NBA deve ancora iniziare, ma c’è già chi pensa all’All-Star Game. Intervistato da TMZ Sport,ha aperto alla sua possibile candidatura per lo, l’attesisima gara di schiacciate che lo vide protagonista nel 2016. La stella dei Magic dovette arrendersi aLaVine, al qualela: “non vedo l’ora di prendermi la mia rivincita. Dipende tutto dall’NBA, ma se ci convocheranno parteciperemo sicuramente”. Ma non è finita qui! L’invito è stato esteso anche ad un altro grande schiacciatore, Zion Williamson, che a Duke ha fatto vedere doti da schiacciatore eccezionale. Se questi tre dovessero partecipare, ci sarà da divertirsi.L'articolo NBA –la...

