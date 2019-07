L’estate napoletana di cinema en plein air | 5 i set in città

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Sono cinque i set che coinvolgono la, dal centro storico al Vomero, da Castel dell’Ovo a Posillipo. Ne parla Repubblica Napoli. C’è la serie tv de “Il commissario Ricciardi”, l’esordio alla regia di Giampaolo Morelli con “Sette ore per farti innamorare”, l’opera prima di Viviana Calò, con Gianfelice Imparato e Alessandra Borgia, “Querido Fidel”. La fiction rai “Mare Fuori” con Carolina Crescentini e Carmine Recano. E “L’amica geniale 2”. Lina e Lila girano le loro scene a piazza dei Martiri, in atmosfera anni ’60. Le riprese proseguiranno tra Napoli (al rione Luzzatti e in via Guglielmo Sanfelice), Ischia e gli studios Hbo a San Nicola la Strada, fino a ottobre. “Il Commissario Ricciardi”, invece, viene girato tra Castel dell’Ovo e Borgo Marinari. La settimana prossima la saga di Maurizio de Giovanni si sposterà a Capodimonte per poi ...

