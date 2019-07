Sequestrano pallone ad un ragazzo | il gesto di Hummels è da applausi

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 30 luglio 2019) Negli ultimi giorni si è verificato un episodio che ha fatto discutere. Justus, un 13enne tedesco si era visto togliere per questioni di sicurezza ilda calcio che il padre gli aveva regalato prima di imbarcarsi sul volo Monaco di Baviera-Dortmund, il ragazzino è scoppiato in lacrime, una scena che non è passata inosservata ad un passeggero particolare, il difensore del Borussia Dormund, Mats. Il calciatore si è presentato alla porta di casa del 13enne con 4 palloni autografati, un belche ha scatenato la reazione dei tifosi.

