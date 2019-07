PAKISTAN | CADUTO AEREO MILITARE | 15 MORTI Schianto su zona abitata | vittime civili

PAKISTAN - l'alpinista italiano caduto per 500 metri è salvo : È salvo l'alpinista italiano Francesco Cassardo precipitato per 500 metri in Pakistan, mentre stava effettuando la discesa con gli sci dopo aver raggiunto sabato la vetta inviolata del Gasherbrum VII, alto 6979 metri. Un'impresa mai realizzata da nessuno. Lo ha annunciato via Facebook il compagno di cordata Cala Cimenti: «Francesco é sull'elicottero verso Skardu. Cala scende a piedi. Grazie mille a tutti, grazie di cuore!». Proprio il problema ...