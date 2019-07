PAGAMENTO ROTTAMAZIONE-TER E STRALCIO Pace fiscale | scadenza 31 luglio e ' proroga'

Rottamazione ter 2019 : PAGAMENTO prima rata. Cosa accade a chi non paga : Rottamazione ter 2019: pagamento prima rata. Cosa accade a chi non paga Rottamazione ter 2019: prima rata. Cosa accade a chi non paga Rottamazione cartelle ter (un tema da noi ampiamente trattato): il 31 luglio 2019 per oltre un milione di contribuenti c’è una scadenza importante. Infatti chi ha aderito alla forma agevolata (si tratta di 1,2 milioni di persone) potranno versare il dovuto. Alcuni verseranno la cifra corrispondente alla ...