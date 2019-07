Mourinho alla ricerca di un nuovo progetto | “mi manca il mio calcio | escludo una

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 30 luglio 2019) Il tecnicocontinua a cercare una nuova sistemazione per poter ripartire dopo l’esonero con il Manchester United, il tecnico negli ultimi messi ha detto no ad alcune offerte provenienti dal Portogallo e dCina: “Ho tempo di pensare e ripensare. Tempo libero? Non sono abbastanza felice per divertirmi, ho il fuoco dentro“, ha spiegato lo ‘Special One’ in un’intervista a Sky Sport. “I miei amici mi dicono di godermi il mio tempo e le vacanze, luglio, agosto, cosa che ho sempre fatto raramente, ma non riesco a godermelo. Miil mio, l’impegno verso me stesso, verso le persone che mi amano e i tanti tifosi che ho per il mondo e verso tutte quelle persone che ho ispirato”, escluso per il momento l’impegno di una Nazionale: “Non aspetto due anni per un campionato europeo o altri due per un ...

