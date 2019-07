Milan | il post d’addio di Cutrone è commovente | “volevo dirti tante cose ma non so da

Milano - Linate trasloca a Malpensa per tre mesi : nel primo giorno Alitalia sposta 170 voli : Il grande esodo verso Malpensa è ufficialmente iniziato e almeno nelle prime ore di questo particolare D-Day, complice l’assenza dei pendolari del cielo, la macchina organizzativa di Sea sembra girare. Da oggi, e per almeno tre mesi, Milano avrà un solo aeroporto. Con il trasloco delle attrezzature avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 luglio, che ha visto 300 mezzi tra carrelli, scalette e generatori spostati a Malpensa con un convoglio ...

Concorsi Comune Milano : pubblicati 11 bandi per 350 posti : Il Comune di Milano assume 350 nuove figure professionali e per farlo ha bandito ben 11 Concorsi. Sono del resto tante e svariate le opportunità lavorative della città lombarda e in alcuni casi i candidati potranno partecipare anche con la licenza media. Per cui fondamentale sarà leggere con attenzione il bando relativo alla figura per la quale si intende partecipare al concorso. Si può fare attraverso il sito del Comune di Milano a questo ...

Ddl Pillon - a Milano un finto matrimonio con catene al posto delle fedi. La protesta di Non una di meno : “Divorzio diventerà quasi impossibile” : Coriandoli, cartelli, striscioni, ma soprattutto catene al posto delle fedi. Un matrimonio celebrato sul sagrato del Duomo di Milano da un finto Pillon, con tanto di maschera. È stato il flash mob organizzato dal movimento ‘Non una di meno‘, che anche nel capoluogo lombardo ha voluto ribadire il suo no alla riforma firmata dal leghista Simone Pillon. “protesta che si va a sommare a quelle organizzate dal movimento in molte ...

Concorsi Comune Milano 2019 : bandi per 1000 posti - ecco i requisiti : Concorsi Comune Milano 2019: bandi per 1000 posti, ecco i requisiti Concorsi Comune Milano 2019: sono stati pubblicati i primi bandi dopo l’accordo tra l’amministrazione comunale e le sigle sindacali Cgil, Cisl, Uil, Csa e Rsu sul piano occupazionale 2019. I bandi che saranno pubblicati risulteranno finalizzati al reclutamento di circa 1.000 nuove risorse entro la fine dell’anno, che svolgeranno un ruolo compensativo andando a rimpiazzare ...

Calciomercato Roma - la proposta al Milan per Suso : la contropartita può essere Nzonzi : Calciomercato Roma – La Roma si sta muovendo in entrata ed in uscita, l’intenzione del club giallorosso è quella di riscattare l’ultima deludente stagione. L’intenzione è quella di rinforzare pesantemente in attacco considerando anche la probabile cessione di Edin Dzeko, per il sostituto si attende la risposta di Gonzalo Higuain con il Pipita che però si sta mettendo in mostra con la maglia della Juventus. Nel ...

Milan - Giampaolo presenta la sfida al Bayern : “mi aspetto delle risposte - su Piatek…” : “L’impegno e’ di alto livello. Lavoriamo insieme da 10 giorni e mi aspetto di vedere le cose sulle quali abbiamo lavorato. Tra il fuso e il viaggio, facciamo sempre i conti con l’orologio. Pero’ sono fiducioso, la squadra ha lavorato molto bene e con dedizione. Con senso di responsabilita’. Qualcosa tireremo fuori e questi sono test che ci diranno dove siamo, dove dobbiamo lavorare e su come prosegue ...

Calciomercato Juventus - Dybala al Milan? Ecco la risposta di Longhi : Calciomercato Juventus – Che l’argentino Paulo Dybala non stia vivendo il periodo più felice della sua vita calcistica è cosa nota. Dopo essere stato accostato più volte all’Inter, come pedina di scambio nell’affare che potrebbe portare Icardi in bianconero, oggi viene fuori un’altra clamorosa suggestione di mercato. L’argentino è ancora in vacanza dopo aver giocato […] More

Milan - Suso sarà sacrificato : al suo posto potrebbe arrivare Seri : Mentre Gigio Donnarumma sembra destinato a rimanere al Milan, i rossoneri potrebbero decidere di sacrificare Suso, al fine di finanziare la loro campagna acquisti estiva. In effetti, la cessione di Suso garantirebbe al club una plusvalenza davvero molto importante per il bilancio, dato che è stato acquistato più o meno gratuitamente quattro anni fa (€ 1,5 milioni dal Liverpool). Inoltre, Suso molto probabilmente non avrà un posto nella modulo ...

Gianluca Savoini rompe il silenzio : "Perché non ho risposto ai pm di Milano" : Nessuna fuga dai giudici, nessuna paura delle toghe. Gianluca Savoini, ex portavoce di Matteo Salvini e fondatore dell’associazione Lombardia-Russia, indagato dalla procura di Milano per corruzione internazionale, "si è avvalso della facoltà di non rispondere, si tratta di una scelta puramente tecni

Calciomercato Milan - per Suso arrivano tre proposte di scambio dalla Roma : offerto Pastore : Le voci che spingerebbero Suso a Roma continuano ad accumularsi, dato che lo spagnolo potrebbe lasciare i rossoneri quest'estate. Per il Milan, una scelta dovrà essere fatta presto, visto che i giallorossi sono pronti a fare un'offerta. Di fatto, la Roma ha identificato Suso come il sostituto perfetto per El Shaarawy, che è stato venduto all'inizio di questo mese per una cifra di 16 milioni di euro. Pertanto, sono pronti a fare un'offerta per lo ...

"Spostiamo il Salone dell'Auto a Milano perché a Torino il clima non è sereno" : La decisione di spostare il Salone dell'Auto da Torino a Milano ha provocato forti contraccolpi nel mondo politico torinese, mettendo sotto accusa l'amministrazione Appendino cui si imputa ‘la nuova perdita' per il capoluogo piemontese. Andrea Levy, presidente di Parco Valentino, il Comitato organizzatore della manifestazione, che ha portato a Torino 700 mila presenze di pubblico, che hanno affollato il centro della città ed il Parco dove ...

Calciomercato Milan - alzata l’offerta per Veretout : la risposta della Fiorentina [CIFRE e DETTAGLI] : Calciomercato Milan – Il Milan insiste per Veretout. I rossoneri hanno alzato l’offerta ai viola per il mediano francese. La nuova proposta fatta dal Milan è di 18 milioni più bonus (2-3 milioni) senza inserire la contropartita tecnica di Biglia, andando incontro alle richieste della società viola. Questa mattina il ds Daniele Pradè e Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso, hanno raggiunto Casa Milan e hanno trattato con ...

Milan e Inter - perché il nuovo stadio è un progetto contro i tifosi : meno posti - prezzi alle stelle : Inter e Milan non avevano ancora finito di far timbrare le carte all' ufficio protocollo del Comune di Milano, che mezzo arco costituzionale affidava alle agenzie lamentele varie sulla costruzione del nuovo stadio. Il quale sarà una mezza fregatura per i tifosi. Intanto perché nel "vecchio" San Siro