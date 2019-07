Eutanasia | la battaglia non è ancora finita E adesso la nostra unica forza è la vostra

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2019) “Come è?”, mi sento chiedere di questi tempi da sconosciuti o da vecchi amici che si sono emozionati per Dj Fabo, che si sono appassionati con il mio processo, che hanno sentito di giudici che mi imputavano reati e di altri che mi volevano assolvere. Ma poi… com’è? Non è. E c’è bisogno di ciascuno di voi perché non finisca male. La Corte costituzionale ha spiegato perché condannare fino a 12 anni di carcere per aiuto al suicidio in alcuni casi non ha alcun senso, e ha dato al Parlamento un anno per legiferare. Oggi metà dei componenti del Comitato Nazionale di Bioetica si è espressa a favore della libertà di scelta delle persone malate di patologie irreversibili e sottoposte a sofferenze insopportabili. Hanno chiesto sia garantito loro il diritto di decidere anche quando non sono attaccate a delle macchine. I capi dei grossi ...

