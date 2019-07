“Dolore dappertutto” Carolyn Smith di nuovo in ospedale

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 30 luglio 2019), la lotta contro il tumore non si ferma. L’amata giudice di Ballando con le stelle continua a tenere aggiornati i fan sulle sue condizioni di salute. Sono ormai anni cheè malata ma non si è mai lamentata della sua condizione, anzi, ha portato avanti a testa alta e con coraggio la sua dura battaglia. La, attualmente in, ha postato una story nella quale ha ripreso anche la stanza dove fa la chemioterapia. “Ieri l’ecografia, nessun novità – ha esordito la coreografa britannica che ha poi continuato- Uguale e stabile. Il seno destro è perfetto. Non è stato contaminato… è cancer free! Buona notizia!!!”. Finalmente, dopo tanto tempo,ha un motivo per sorridere. E i fan lo fanno con lei. Nonostante la bella notizia, la giudice di Ballando non canta vittoria: sa (perché ci è passata) che, quando si parla di tumori, non bisogna mai ...

