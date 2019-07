Turismo : a Vicenza tour in centro storico in inglese : Vicenza, 29 lug. (AdnKronos) - Una scommessa che sta diventando una proposta molto apprezzata dai turisti stranieri è quella dei tour del centro storico in inglese promossi dalle Guide turistiche autorizzate di Vicenza con l’organizzazione del Consorzio Vicenzaè, per la prima volta da metà giugno. "

Turismo : a Vicenza tour in centro storico in inglese (2) : (AdnKronos) – Le visite guidate vengono effettuate ogni lunedì e ogni sabato pomeriggio, fino a sabato 7 settembre 2019, con partenza alle 14.30 per una durata di circa due ore e si svolgono anche in caso di pioggia. E’ sufficiente presentarsi almeno 15 minuti prima davanti all’Ufficio turistico di Piazza Matteotti. La quota di partecipazione alla visita è di 10 euro a persona (gratuito per i ragazzi fino a 16 anni se ...