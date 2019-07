Spari sulla folla alla festa dell' aglio in California | 3 morti | ucciso il killer

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 29 luglio 2019) Lasi trasforma in tragedia in. Colpi di arma da fuoco contro ladurante il Gilroy Garlic Festival, appuntamento gastronomico che richiama ogni anno decine di migliaia di persone: il bilancio è di quattroe quindici feriti. Tra le vittime c’è anche Stephen Romero, un bambino di sei anni, che si trovavasagra con la madre. Quest’ultima è stata ferita allo stomaco emano ma non sarebbe in pericolo di vita. Lo afferma la polizia di Gilroy, spiegando che ilè stato. Gli investigatori stanno anche valutando la pista di un secondo sospettato che avrebbe avuto un ruolo di supporto.La ricostruzione’accaduto è ancora poco chiara. Alcuni media locali parlano di due sospettati di cui uno morto e uno in fuga, altri di un soloche è riuscito a scappare. La ...

