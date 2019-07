Sono una persona sensibile | superficiale per necessità Tranne che su una cosa

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2019)una, avete presente una? Mi basta vedere un piccione morto sull’asfalto per cadere in depressione, anche per giorni. L’altro giorno una bianca farfalla mi ha accarezzato il volto e poi è morta. Anni fa feci il ritratto a Nietta, una volontaria che fa compagnia ai bambini malati di tumore, nel ritratto mi spiega unaparadossale, molte sue amiche la considerano in, inperché riesce a sopportare il dolore di un bambino o una bambina. Siamo all’assurdo, ma la vita è assurda e dobbiamo farcene una ragione, anche se sembra assurdo “farsi una ragione” di questa assurdità. Per sopportare e supportare il dolore degli altri ci vuole coraggio e anche una profonda empatia. La vita è essenzialmente dolore, annacquato dall’abitudine. C’è chi trova conforto in Dio, in una vagheggiata felicità ...

