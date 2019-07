Luca Parmitano dallo Spazio lancia l’allarme sul riscaldamento globale : “Ho visto deserti avanzare e ghiacci sciogliersi : Lo Spazio è forse il luogo più giusto dal quale lanciare l’allarme sugli effetti del riscaldamento globale sulla Terra: lo ha detto l’astronauta Luca Parmitano nel corso del primo collegamento con i giornalisti dalla Stazione Spaziale Internazionale, organizzato dall’Agenzia Spaziale Europea (Esa) presso il Museo Nazionale della Scienza e Tecnica “Leonardo da Vinci” di Milano. “Negli ultimi 6 anni ho visto ...

La diretta della prima chiamata spaziale di Luca Parmitano : https://youtu.be/nA9UZF-SZoQ Partito lo scorso 20 luglio, proprio nel giorno dell’anniversario del primo sbarco sulla Luna di Armstrong e Aldrin, l’astronauta italiano dell’agenzia spaziale europea Luca Parmitano è al momento in orbita sulla Stazione spaziale internazionale per la missione Beyond. E proprio da 400 chilometri di altezza parla alla prima conferenza stampa con i media europei. Trovate la diretta qui sopra. The ...

Luca Parmitano risponde con un video alle domande sulla missione Beyond : “Quale sarà la sfida più difficile della nuova missione”? “E quali i momenti più duri per chi fa il lavoro di astronauta”? “È vero che ti stai preparando a puntino per andare sulla Luna”? Le risposte di Luca Parmitano a queste e molte altre domande sono nel video che trovate qui, appena diffuso dall’Agenzia spaziale europea in occasione del suo secondo soggiorno in orbita, stavolta con Beyond. Una manciata di minuti, insomma, per ...

La prima FOTO della Missione Beyond scattata da Luca Parmitano : la Terra del Fuoco vista dalla Cupola : L’astronauta italiano ESA Luca Parmitano, partito alla volta della Stazione Spaziale lo scorso 20 luglio, ha scattato la prima FOTO della Missione Beyond. Parmitano ha immortalato la Terra del Fuoco in uno scatto mozzafiato, nel quale l’arcipelago che si estende nella punta meridionale del Sud America è avvolto dalle nubi, illuminate dal Sole. “La mia prima FOTO dalla Cupola, da quando sono tornato“, ha scritto ...

Missione Beyond - Luca Parmitano avvia NUTRISS - il primo esperimento dell’agenzia spaziale italiana sulla ISS : Il primo dei sei esperimenti dell’agenzia spaziale italiana è stato attivato oggi per essere eseguito da Luca Parmitano, astronauta dell’ESA. Si tratta di NUTRISS, un test scientifico realizzato dall’Agenzia spaziale italiana (ASI) proposto dal professor Gianni Biolo dell’Università degli Studi di Trieste. La sperimentazione ha come obiettivo quello di mantenere una composizione corporea ideale evitando l’aumento del rapporto massa grassa/massa ...

Stazione Spaziale : il 29 Luglio la prima conferenza stampa dell’astronauta ESA Luca Parmitano : Lunedì 29 Luglio, presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano si svolgerà la prima conferenza stampa in diretta dalla Stazione Spaziale Internazionale dell’astronauta ESA Luca Parmitano durante la missione ESA Beyond. Luca Parmitano è arrivato alla Stazione Spaziale Internazionale insieme all’astronauta statunitense Andrew Morgan e al cosmonauta russo Alexander Skvortsov su una navicella Spaziale Soyuz MS-13 ...

Luca Parmitano - il primo tweet di Beyond - subito emozioni in orbita con le nubi nottilucenti : «Che viaggio magnifico» : Luca Parmitano comincia subito a dividere con noi terrestri le sue emozioni dalla stazione spaziale internazionale dove è tornato domenica per la missione Beyond dell'Agenzia spaizale...

Il primo tweet di Luca Parmitano dalla Stazione Spaziale Internazionale : “Che viaggio incredibile. La Soyuz è davvero un veicolo straordinario: prestazioni impeccabili”. Questo il primo tweet di Luca Parmitano dalla Stazione Spaziale Internazionale. Nel messaggio una dedica al primo panorama visto dall’orbita, “il migliore possibile: nuvole notturne mozzafiato, eteree e quasi irreali”, scrive l’ astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) commentando il tweet ...

Iniziata la missione Esa “Beyond” di Luca Parmitano : Con l'ingresso nel modulo russo Zvezda della Stazione Spaziale internazionale è ufficialmente Iniziata la missione "Beyond" dell'astronauta italiano dell'Esa e colonnello pilota sperimentatore dell'Aeronautica Militare, Luca Parmitano. Parmitano è in orbita sull'Iss per la sua seconda missione di lunga durata dopo "Volare" dell'Asi, nel 2013. Con lui i suoi colleghi d'equipaggio della Expedition 60/61: il cosmonauta russo di Roscosmos, ...

Quanto sei preparato su Luca Parmitano? : Dopo l’ultimo weekend di celebrazione mainstream dello spazio, complice il cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna in contemporanea alla partenza del siciliano Luca Parmitano, ecco una sequenza di domande per vedere se e Quanto siete preparati sulla nuova missione in orbita dell’astronauta. Sapete com’è entrato a far parte dell’Agenzia spaziale europea? Qual è la preparazione per le attività all’esterno ...

Il viaggio e il docking di Luca Parmitano sulla Iss - in un video : Salpati sabato sera dal cosmodromo di Baikonur a bordo della Soyuz, il nostro astronauta dell’Esa Luca Parmitano, Andrew M0rgan della Nasa e Alexander Skvortsov di Roscosmos hanno raggiunto in circa sei ore la Stazione spaziale internazionale, dove condurranno una missione a lunga permanenza in orbita (attorno ai sei mesi). In questo video, un bellissimo condensato delle immagini più significative degli ultimi giorni di preparazione prima ...

Luca Parmitano - adesso la missione Beyond entra nel vivo : in arrivo sulla ISS le navicelle del futuro : Luca Parmitano è a bordo della Stazione Spaziale da poche ore e un po’ di riposo e’ d’obbligo, anche se per l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) non sara’ facile resistere alla tentazione di mettersi subito al lavoro nella missione Beyond, considerando le tantissime novità che lo aspettano, fra il ruolo di comandante, le passeggiate spaziali e l’arrivo in novembre delle prime navette ...

Il Supplente : stasera la prima puntata con Luca Parmitano su Nove : Debutta su Nove la seconda stagione de Il Supplente, il programma con docenti d'eccezione. stasera, dietro la cattedra, ci sarà l'astronauta Luca Parmitano.

Luca Parmitano - l’astronauta arrivato nella Stazione spaziale internazionale : abbracci con i colleghi. Poi il saluto alla famiglia : È arrivato nella notte italiana alla Stazione spaziale l’astronauta italiano Luca Parmitano a bordo della Soyuz MS-13. Con l’americano Andrew Morgan e il russo Alexander Skvortsov, comincia così la missione Beyond, ‘Oltre’, di cui avrà il comando nella seconda parte, primo italiano e terzo europeo ad avere questo ruolo. Luca Parmitano dovrà affrontare anche delle passeggiate spaziali ed eseguire esperimenti volti a preparare ...