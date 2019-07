Giovanni Toti frecciatina a Berlusconi | Pur di salvare una classe dirigente si è

Silvio Berlusconi - addio di Giovanni Toti? Perché il Cav sorride : se il coordinatore lasciasse Forza Italia... : Nato e cresciuto gregario, ubertoso succedaneo vivente di Ercolino Sempreinpiedi - ma neppure Berlusconi lo ha convinto, se non costringendolo, a mettere la cravatta - Giovanni Toti, dietro la paciosità dei modi e del corpo, è un mistero. Il mistero è il seguente: se Ercolino viene staccato dalla bo

Giorgia Meloni annuncia la fase due di Fratelli d'Italia e chiama a rapporto anche l'azzurro Giovanni Toti : Fratelli d'Italia vara la sua fase due, quella che ha come obiettivo allargare ulteriormente i confini del partito e delineare la linea politica per il futuro. "Il momento nel quale decideremo, con chi ha scelto di aderire, le regole e il percorso per la seconda fase di Fratelli d'Italia, per render

Giovanni Toti : "La pazienza è finita" - vicino l'addio a Forza Italia. Chi sono i big che potrebbero seguirlo : "La pazienza è finita", Giovanni Toti lo ribadisce in continuazione durante l'incontro con i suoi sostenitori avvenuto il 24 luglio ai Castelli Romani. L'obiettivo del governatore ligure è ormai chiaro: dire addio a Forza Italia. Senza però prima averle provate tutte. Toti ha così accettato l'invito

Silvio Berlusconi - addio : Giovanni Toti lunedì ufficializza l'uscita da Forza Italia? : Giovanni Toti neo coordinatore di Forza Italia assieme a Mara Carfagna, potrebbe ben presto lasciare il suo incarico e, ancor peggio, dire addio per sempre al partito. L'annuncio potrebbe arrivare all'inizio della prossima settimana, con un annuncio pubblico su Facebook in cui spiegherà che non ci s

Silvio Berlusconi - il sondaggio di Renato Mannheimer lo fa godere : "Quanto vale Giovanni Toti" : Forse nemmeno Giovanni Toti sa quali saranno le sue prossime mosse e se ci sarà una scissione all'interno di Forza Italia, ma "ci si può dunque domandare, considerando l'attuale distribuzione del consenso elettorale, quali potrebbero essere le potenzialità di una nuova forza politica fondata da Toti

Mara Carfagna contro Giovanni Toti : "Il suo modello? Preferisco Forza Italia più forte della Lega" : "Modello Toti? Preferisco un centrodestra con una Forza Italia più forte della Lega". Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e coordinatrice nazionale azzurra, interviene alla rassegna Liguria d'autore e si confronta sul palco proprio con Giovanni Toti, governatore ligure e coordinatore, insieme

Giovanni Toti intercettato al telefono : "Quando esco da Forza Italia?". Sentono tutti : lo sfogo sui sondaggi : Più che di primarie, nel partito di Silvio Berlusconi si parla sempre di scissione. "Quando esco da Forza Italia? Se andiamo avanti di questo passo, presto. Questi vogliono curare la polmonite con mezza aspirina...". Giovanni Toti si sfoga così, di ritorno verso Genova, dopo le indiscrezioni dal tav

Giovanni Toti - il segnale a Silvio Berlusconi? "Io - un umile militante di Forza Italia" : Ad Agorà su Rai 3, ospite in collegamento c'è Giovanni Toti. Ovviamente parla del suo rapporto con Silvio Berlusconi, delle frizioni con il leader di Forza Italia, il quale all'indomani della convention del Brancaccio ha rilasciato una durissima intervista contro il governatore della Liguria. E Toti

Silvio Berlusconi si cuoce Giovanni Toti a fuoco lento : "Non gli faccio il favore di cacciarlo" : La guerra tra Silvio Berlusconi e Giovanni Toti non è mai finita. La pax seguita alla nomina a coordinatore nazionale di Forza Italia del governatore della Liguria è durata giusto una manciata di giorni. Ore, forse. Alla vigilia e dopo la convention del Brancaccio di Toti, infatti, lo scontro è ripr

Mara Carfagna - bordate contro Giovanni Toti : "Da mitomani voler pensionare Berlusconi" : Primarie, Toti, Berlusconi. Mara Carfagna vuota il sacco sul futuro di Forza Italia in una intervista con il Messaggero. "Di sicuro il presidente Berlusconi è il primo che ha avviato la fase del rinnovamento di Forza Italia e non vuole abbandonarla. Si tratta ora di trovare lo strumento migliore, pr

Silvio Berlusconi azzera Giovanni Toti : "Non c'è spazio per questa roba - si faccia il suo partito" : Come demolire Giovanni Toti. Ci pensa Silvio Berlusconi, con una durissima intervista firmata da Alessandro Sallusti su Il Giornale, intervista pubblicata il giorno successivo alla convention del governatore Ligure al teatro Brancaccio. Il leader di Forza Italia parla di una "iniziativa pletorica, s

Forza Italia - Giovanni Toti al Brancaccio : "Serve un partito più largo" : "Quello che vorrei che fosse chiaro a tutti è che non sto parlando di primarie di Forza Italia, sto parlando di primarie aperte a tutti coloro che vorranno partecipare. Quindi la classe dirigente di Forza Italia deve abituarsi o rassegnarsi all’idea di convivere in un luogo più largo dove ci sono pi

Laura Ravetto alla convention di Giovanni Toti : "Quelli che - con fare parassitario all'ombra di Berlusconi..." : Dopo settimane di polemiche, un vano tentativo di pace con la nomina a coordinatore nazionale, è il giorno della convention di Giovanni Toti al Teatro Brancaccio. Una sorta di resa dei conti in Forza Italia, con Silvio Berlusconi che alla vigilia ha cercato di boicottare l'incontro. Tra i due sono v

Giovanni Toti provoca ancora Silvio Berlusconi : "Forza Italia? Cambiamo nome" : Nel giorno della sua convention, Giovanni Toti attacca anche in un'intervista sul Corriere della Sera. Nel mirino una Forza Italia sempre più vicino alla scissione, con Silvio Berlusconi che picchia duro contro gli azzurri pronti ad andare all'incontro del governatore ligure, lasciando intendere che