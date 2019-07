Francavilla Fontana | esplode una bombola del gas | distrutta una villetta | nessuna vittima

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 29 luglio 2019) Si è sfiorata la tragedia questa mattina a, nel brindisino, dove all'improvviso, in unain campagna, è esplosa unadel gas. Fortunatamente nell'immobile non vi era nessuno, per cui non ci sono state vittime o feriti. Secondo quanto riporta la stampa locale, in particolare la testata giornalistica Brindisi Report, pare che l'immobile appartenga ad una coppia di 96enni del posto, che sono soliti trascorrere le vacanze estive proprio nella casa che stamattina è esplosa. Le cause della deflagrazione, al momento, non sono note, ma gli inquirenti stanno indagando. Si cercano sotto le macerie, infatti, elementi utili alla ricostruzione dei fatti. Si è temuto per la vita dei residenti L'esplosione è stata davvero violenta, tanto che tutto l'edificio è stato sventrato. Quando i Vigili del Fuoco sono arrivati sul posto, hanno cominciato subito a scavare ...

