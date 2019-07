Mario Cerciello ucciso con 11 coltellate Trovato il pusher | indagato per spaccio con

Folla alla camera ardente di Mario Cerciello Rega<br> L'autopsia svela : ucciso da 11 coltellate : ...

Carabiniere ucciso - sono state 11 le coltellate inferte a Mario Cerciello Rega : sono state undici in totale le coltellate inferte da Elder Finnegan Lee al vicebrigadiere Mario Cerciello Rega causandogli la morte. Il dato è emerso dall’ autopsia

La folla composta alla camera ardente per dare l'ultimo saluto a Mario Cerciello Rega : Una folla composta, sorpresa anche da un temporale, si è radunata in Piazza del Monte di Pietà per dare l’ultimo saluto al vice brigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso il 26 luglio. In tanti hanno in mano dei fiori, altri si fanno il segno della croce, altri ancora si chiedono come sia stato possibile morire così. Verso le 15:30 è arrivata la moglie del Carabiniere ucciso che ha accompagnato il feretro.Seduti ...

Azioni disciplinari da Miur e Ordine Giornalisti contro la prof che ha insultato Mario Cerciello Rega : L’Ufficio scolastico regionale del Piemonte aprirà lunedì un procedimento disciplinare nei confronti di Eliana Frontini, l’insegnante novarese finita nella bufera per quel “uno di meno” scritto su Facebook a proposito del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. La docente di storia dell’Arte, che si è scusata e ha chiuso il suo profilo social - “ho già fatto troppi danni” -, ...

Carabiniere ucciso - le lacrime della moglie alla camera ardente di Mario Cerciello Rega : L'emozione di Rosa Maria Esilio, moglie di Mario Cerciello Rega, all'arrivo del feretro alla camera ardente del vice brigadiere dei Carabinieri a Roma, in piazza del Monte di...

Elder Lee - il dettaglio inquietante su Instagram : cosa scriveva l'assassino di Mario Cerciello Rega : Lui è Finnegan Lee Elder, 19 anni, reo-confesso per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Rega Cerciello, ucciso a Roma con otto coltellate. E sui social, si scopre, l'americano si definisce "King of Nothing", ovvero il re del nulla. Su Instagram, il suo account è privato. Però a tutti è visibile la b

Roma - carabiniere Mario Cerciello Rega ucciso : il pusher suo informatore - intervento non concordato : Il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega è stato ucciso a Roma da uno studente americano con otto coltellate. Il pusher Sergio era un suo informatore, il carabiniere è andato a recuperare il borsello dello spacciatore senza informare la sua stazione.Continua a leggere

La sottoscrizione del Messaggero per Mario Cerciello Rega - eroe silenzioso : Il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega è morto sul campo mentre difendeva la sicurezza di Roma. Di tutti quei romani e dei turisti di ogni parte del mondo che ogni giorno attraversano...

Ecco com'è nata la pista dei maghrebini sulla morte del carabiniere Mario Rega Cerciello : maghrebini, albanesi, perfino libanesi con cittadinanza americana. Nelle ore immediatamente successive all’omicidio del vicebrigadiere Mario Rega Cerciello la nazionalità dei due principali sospettati, portati non molto tempo dopo in caserma per essere ascoltati, ha danzato freneticamente a passi di migliaia di chilometri gli uni dagli altri. La stessa nota di ricerca diffusa alle pattuglie dei carabinieri e alle volanti della ...

Chi sono i due californiani fermati per l'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega : Erano venuti a Roma come turisti, Lee Elder Finnegan di 19 anni e Gabriel Christian Natale Hjorth di 18 anni, entrambi californiani, da ieri sera accusati di essere gli assassini del vice brigadiere Mario Cerciello Rega.Non erano, come si è appreso in un primo momento, studenti della John Cabot University di Roma, a smentirlo è stato lo stesso rettore. Erano venuti in vacanza nella Capitale dall’America e alloggiavano in un ...

Elder Finnegan Lee - accoltellatore del carabiniere Mario Cerciello Rega - fa uso di psicofarmaci : Fa uso di psicofarmaci Elder Finnegan Lee, il responsabile delle otto coltellate che hanno portato alla morte del vicebrigadiere dei carabinieri, Mario Cerciello Rega. È quanto emerge dall’inchiesta della Procura di Roma.Nella stanza di albergo dove alloggiava insieme all’altro fermato, Christian Gabriel Natale Hjort, gli inquirenti hanno rinvenuto un flacone di Xanax, un potente ansiolitico. Chi indaga non esclude che i due ...

Carabiniere ucciso per un grammo di cocaina : così Elder Lee ha freddato il vice brigadiere ?Mario Cerciello Rega : ucciso per un grammo di cocaina. Questo è quanto voleva il giovane americano Elder Lee Finnegan per restituire lo zaino strappato al pusher e per questo ha ucciso Mario Cerciello...