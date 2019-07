Egan Bernal | Tour de France 2019 | “Fatico a credere di aver vinto | ho bisogno di due

Classifica Tour de France 2019 - ventunesima tappa : Egan Bernal in trionfo - Geraint Thomas e Steven Kruijswijk completano il podio di Parigi : Si conclude con la tradizionale volata Parigina il Tour de France 2019. La vittoria di Caleb Ewan (Lotto Soudal) sugli Champs Elysées ha permesso al giovane australiano di completare una splendida tripletta. Naturalmente invariate le posizioni di vertice della Classifica generale, con il trionfo del colombiano Egan Bernal (Team INEOS), sul podio insieme al compagno di squadra Geraint Thomas (Team INEOS) e all’olandese Steven Kruijswijk ...

Tour de France 2019 - Egan Bernal è il terzo più giovane vincitore di sempre : Oggi Egan Bernal entrerà nella storia del Tour de France, diventando il primo corridore colombiano a conquistare la maglia gialla. Il 22enne di Zipaquirá si è dimostrato il più forte in salita, realizzando l’azione decisiva sul Col de l’Iseran, in cui ha staccato tutti i rivali con grande facilità e si è andato a prendere il simbolo del primato, difeso poi in modo impeccabile nell’ultima tappa alpina. Un corridore predestinato, che fin da ...

Tour de France 2019 - Egan Bernal in trionfo : quanti soldi ha guadagnato il colombiano? Apoteosi ricchissima : Egan Bernal è pronto per salire sul gradino più alto ai Campi Elisi di Parigi, questa sera il colombiano verrà incoronato ufficialmente e potrà festeggiare la conquista del Tour de France 2019. Il 22enne ha conquistato la maglia gialla due giorni fa grazie all’attacco sull’Iseran, l’ha difesa ieri a Val Thorans e si è meritato il trionfo alla Grande Boucle nonostante la giovanissima età: alla prima vera occasione il ...

Tour de France 2019 : primo trionfo di sempre per la Colombia. Egan Bernal l’uomo del destino che eclissa Nairo Quintana : La Colombia conquista per la prima volta nella storia il Tour de France grazie al giovane Egan Bernal. Il ciclista del Team Ineos è stato autore di una Grande Boucle di assoluto livello e domani sfilerà per le strade di Parigi con indosso la maglia gialla. Ha fatto decisamente meno bene l’altro corridore colombiano, ovvero Nairo Quintana, dal quale gli appassionati e i tifosi si aspettano un exploit da anni ma che tarda ad arrivare. La ...

Tour de France 2019 - Egan Bernal il predestinato. Scalatore devastante - tutt’altro che fermo a cronometro : può aprire un’era : La ventesima tappa del Tour de France 2019 non ha consegnato soltanto lo splendido trionfo di Vincenzo Nibali. L’arrivo in salita di Val Thorens, al termine di una frazione sensibilmente accorciata a causa delle condizioni atmosferiche avverse della giornata di ieri, ha infatti permesso ad Egan Bernal di ipotecare il successo nella classifica generale e di mettere al sicuro la maglia gialla in vista della passerella finale di domani sugli ...

Tour de France 2019 - Egan Bernal : “Ho vinto - emozioni indescrivibili. Sono un po’ italiano - ora vorrei il Giro” : Giornata di gloria per Egan Bernal, il colombiano ha vinto il Tour de France 2019: l’alfiere del Team Ineos ha difeso brillantemente la maglia gialla che aveva conquistato nella giornata di ieri, non ha avuto alcun problema sulla salita conclusiva che conduceva a Val Thorens e ha potuto festeggiare sul traguardo. Il Predestinato salirà sul gradino più alto del podio a Parigi ad appena 22 anni, uno dei più giovani vincitori di sempre della ...

Tour de France – Egan Bernal difende la Maglia Gialla - la classifica generale dopo la 20ª tappa : Il corridore del Team Ineos si tiene la Maglia Gialla dopo la ventesima tappa e ipoteca la vittoria finale Vincenzo Nibali vince la ventesima tappa, Egan Bernal invece il Tour de France. Il siciliano mette tutti in fila sul traguardo di Val Thorens, ottenendo così il suo primo successo in questa edizione della Grande Boucle. Sorrisi anche in casa Ineos, grazie alla prestazione del colombiano che si tiene la Maglia Gialla e festeggia così ...

Egan Bernal - “La Bestia” – La favola del talento colombiano nato lo stesso giorno di Pantani : vince il Tour de France ad appena 22 anni [FOTO] : Un campione col ciclismo nel destino: nato nello stesso giorno di Pantani e con Nibali come idolo, Egan Bernal celebra a Val Thorens la sua prima vittoria al Tour de France Manca ancora la passerella finale, quella di domani sugli Champs Elysèes, ma la festa del Tour de France è tutta nella penultima tappa dell’edizione 2019. Gli italiani esplodono di gioia per la vittoria di vincenzo Nibali a Val Thorens, ma gli applausi sono tutti ...

Classifica Tour de France 2019 - 20^ tappa : Egan Bernal in trionfo - Alaphilippe perde il podio. Nibali vince a Val Thorens : Egan Bernal ha vinto il Tour de France 2019, il colombiano ha controllato bene la corsa sull’ultima salita di Val Thorens e ha così difeso brillantemente la maglia gialla che aveva conquistato nella giornata di ieri. L’alfiere del Team Ineos si è imposto con 1’11” di vantaggio sul compagno di squadra Geraint Thomas che non è riuscito a difendere il titolo vinto lo scorso anno, a completare il podio l’olandese Steven ...

Il ciclista colombiano Egan Bernal ha quasi vinto il Tour de France : Egan Bernal, 22enne ciclista colombiano del Team Ineos, ha praticamente vinto il Tour de France. Oggi si è corsa la penultima tappa della più importante corsa al mondo di ciclismo a tappe, e Bernal è rimasto in maglia gialla, cioè ha mantenuto

Tour de France 2019 - risultato e classifica della ventesima tappa Albertville-Val Thorens : trionfa Vincenzo Nibali. Egan Bernal conquista la Grande Boucle : Grandioso Vincenzo Nibali che ha conquistato una meravigliosa vittoria di tappa nella ventesima frazione del Tour de France 2019 da Albertville a Val Thorens. Lo squalo è andato in fuga ha staccato i compagni di avventura e ha resistito al ritorno del plotone. Sulle arcigne pendenze dell’unica ascesa di giornata è stato capace di gestire i pochi secondi di vantaggio conquistati dall’attacco di inizio tappa. Per quanto riguarda i big ...

Tour de France 2019 - risultato 20^ tappa : VINCENZO NIBALI LEGGENDARIO - cosmica fuga per la vittoria! Lo Squalo trionfa a Val Thorens - Egan Bernal in maglia gialla : Un’ultima giornata di montagna davvero particolare e spettacolare quella odierna, dal percorso rivoluzionato a causa del maltempo. La ventesima tappa del Tour de France 2019 si è chiusa con il terzo successo italiano, forse quello più bello: dopo tante polemiche, moltissime difficoltà, VINCENZO NIBALI è andato a trionfare in un modo LEGGENDARIO in quel di Val Thorens, attaccando in solitaria e giungendo in vetta a braccia alzate. Per lo ...

Chi è Egan Bernal : stipendio - carriera e quanto guadagna al Tour 2019 : Chi è Egan Bernal: stipendio, carriera e quanto guadagna al Tour 2019 Egan Bernal con tutta probabilità sarà il vincitore del Tour de France 2019; la maglia gialla conquistata al termine della diciannovesima tappa della Grande Boucle interrotta a causa del forte maltempo. Egan Bernal: una tappa pazzesca In effetti, Bernal non ha effettivamente vinto la tappa poiché è stata interrotta a causa di un’impressionante grandinata: il ...

Tour de France 2019 - Egan Bernal : “È incredibile - non ci credo. Domani darò tutto quello che ho per tenere la maglia gialla” : È ancora incredulo Egan Bernal, nuova maglia gialla del Tour de France 2019. quello che è accaduto nella diciannovesima tappa della Grande Boucle è infatti qualcosa di davvero pazzesco. La corsa è stata neutralizzata in cima al Col de l’Iseran, a causa di una fortissima grandinata nella successiva discesa, che ha reso impraticabile la strada, costringendo gli organizzatori a fermare la gara. I tempi per la classifica generale sono stati ...