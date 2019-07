Bendato per cinque minuti Procura apre indagine su foto choc

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 28 luglio 2019) Nico Di Giuseppe L'immagine rimbalza dovunque, anche negli Usa, e imbarazza l'Arma. Laun'. E monta il caso politico Natale Hjorth Gabriel Cristian, il 19enne americano immortalato nellascandalo scattata durante l'interrogatorio in casermae ammanettato, avrebbe tenuto il foulard sugli occhi "per quattro,al massimo" prima di essere spostato in un'altra stanza. È quanto spiegano fonti investigative. L'immagine, pubblicata da alcuni quotidiani, rimbalza dovunque, anche sul sito della Cnn in apertura dove viene definita "scioccante" e imbarazza l'Arma, mentre monta la polemica politica. Chi hail giovane statunitense è stato individuato subito. Sarà spostato in breve tempo ad un reparto non operativo, fanno sapere fonti dei carabinieri che hanno immediatamente condannato il gesto, mentre l'interna prosegue per ...

giannigipi : È triste che vedendo la foto del sospettato bendato in caserma, non mi sia venuto in mente, neppure per un momento,… - AndreaMarcucci : Orrore per la foto dell’indiziato bendato. Orrore per l’uso che ne sta facendo il partito del ministro dell’Interno… - rubio_chef : Strano come una foto del genere possa sdegnarvi a tal punto da costringere a far prendere provvedimenti in merito (… -