Alto Adige | atleta norvegese uccisa da un fulmine durante una corsa ‘estrema’ in montagna

Tragedia in Alto Adige : atleta muore colpita da un fulmine : Donna colpita da un fulmine a Bolzano durante una corsa: deceduta poco dopo l’arrivo in ospedale Arriva dall’Alto Adige una terribile notizia: un’atleta norvegese di 45 anni è morta colpita da un fulmine mentre partecipava alla Suedtirol Ulta Skyrace, una corsa di 125km che si percorre in montagna a Bolzano. La sfortunata donna èmstata colpita mentre si trovava a 2.100 metri di quota. Soccorsa immediatamente, la donna è ...

Tempesta Vaia : 12 milioni di euro per la rimozione del legname in Alto Adige - contributi dalla Provincia di Bolzano per i danni alle case : Nuovo passo in avanti in Alto Adige per gli aiuti ai proprietari dei boschi danneggiati dalla Tempesta Vaia di fine ottobre. Da lunedì 29 luglio, infatti, sarà possibile presentare, presso le stazioni forestali di riferimento sul territorio, domanda di contributo per i lavori di rimozione del legname. A disposizione vi sono circa 12 milioni di euro, alla luce delle oltre 2mila domande previste, e per evitare di dover attendere in coda, il ...

Ozono : nuovi sforamenti della soglia di informazione in Alto Adige : Nuovo superamento della soglia di informazione di 180 microgrammi per metro cubo, in 2 delle stazioni di misura presenti in Alto Adige, per quanto riguarda la concentrazione di Ozono nell’aria. Gli sforamenti si sono registrati nel tardo pomeriggio di ieri (26 luglio), poco prima dell’arrivo dei forti temporali che, secondo le indicazioni degli esperti, dovrebbero riportare la situazione alla normalità. A Cortina sulla strada del ...

Meteo - maltempo al Nord Italia : fulmini e allagamenti in Piemonte e Trentino Alto Adige - danni e disagi : A causa dei temporali verificatisi nella serata di ieri, sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco in Trentino Alto Adige e Piemonte. In Trentino, il Corpo di Taio è intervenuto in serata con i colleghi di Tassullo, Cles, Revo’, Romallo, Banco e Sanzeno per il soccorso di una imbarcazione in difficoltà nel lago di Santa Giustina. A Primiero un fulmine ha provocato un guasto all’illuminazione pubblica nella zona di Pieve ...

Meteo - maltempo in Alto Adige : ieri sera registrati 14mila fulmini : Ondata di maltempo ieri sera in Alto Adige: nell’area, durante i temporali, sono stati registrati 14mila fulmini. Il Meteorologo provinciale Dieter Peterlin ha riferito che si tratta del valore più Alto dall’inizio delle rilevazioni nel 2007. I vigili del fuoco hanno risposto a numerose richieste di soccorso (circa un centinaio, una ventina solo a Bolzano) per alberi caduti e cantine e garage allagati. L'articolo Meteo, maltempo in ...

Maltempo in Trentino Alto Adige - escursionista colpito da un fulmine : è gravissimo : Temporale in Trentino Alto Adige, dove un fulmine ha colpito un turista bolognese di 57 anni che stava facendo una escursione nei pressi di Passo Giovo. L'uomo, che ha subito ustioni e un arresto cardiaco, è ricoverato in condizioni critiche.Continua a leggere

Allerta Meteo in Alto Adige : caldo afoso e temporali di forte intensità : Al termine dell’incontro fra gli esperti di Servizio Meteo, Ripartizione foreste, Bacini montani, Vigili del fuoco e Ufficio geologia, presso il Centro funzionale provinciale dell’Agenzia per la protezione civile, nel primo pomeriggio di oggi (25 luglio) è stato dichiarato lo stato di Allerta (alfa – giallo) su tutto il territorio della Provincia di Bolzano. Rischio di forti temporali Più che l’ondata di caldo afoso che ...

Alto Adige - auto vola in una scarpata : morte due ragazze di 17 e 19 anni - altre due ferite : Stavano tornando a valle lungo una strada forestale dopo il turno di lavoro in una malga quando la loro auto, un piccolo fuoristrada, forse per un guasto tecnico, è uscita di strada ed è precipitata per alcune centinaia di metri in una scarpata. Il grave incidente stradale è avvenuto in val Ridanna, in Alto Adige, e ha coinvolto quattro ragazze: due sono morte. Le vittime sono Miriam Volgger, 17enne di Racines, e Irina Senn, 19enne di Vipiteno. ...

Auto precipita nella scarpata in Alto Adige. Le vittime sono due giovani ragazze : È di due morti e due feriti il bilancio di un grave incidente avvenuto la sera del 23 luglio 2019 in val Ridanna. Quattro giovani donne stavano tornando a valle lungo una strada forestale, dopo il loro turno di lavoro alla malga Aglsbodenalm, quando la loro Auto, forse per un guasto tecnico, è uscita di strada e precipitata per alcune centinaia di metri.Le vittime sono Miriam Volgger, 17 anni di Racines, e Irina Senn, 19 anni di ...