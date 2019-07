Mondiali | show della 14enne Pilato | record sui 50 rana e miglior tempo

Nuoto - Mondiali 2019 : Benedetta Pilato show! Record italiano nei 50 rana e miglior crono delle batterie. Carraro in grande spolvero : Signore e signori, benvenuti al Benedetta Pilato show! Classe 2005, esordiente assoluta ai Mondiali 2019 di Nuoto e nei 50 rana, la giovanissima atleta italiana sciorina un tempo pazzesco di 29″98, firmando il nuovo primato italiano della distanza (il Record precedente era sempre il suo di 30″13) ed essendo la prima azzurra ad abbattere la barriera dei 30″. Un avvio aggressivo, in grande spinta e con tanta voglia di nuotare. Un ...

LIVE Italia-Ungheria 7-5 pallanuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : show di Gonzalo Echenique! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7’40” Fallo in attacco di Bodegas. Si riparte. L’Italia vince anche il terzo sprint, questa volta con Luongo. Intanto Nagy resta in panchina infortunato, c’è Vogel in porta. TERMINA IL SECONDO TEMPO. Italia-Ungheria 7-5. Parziale di 5-1 per il Settebello in questo parziale. Azzurri trascinati dalla tripletta dell’oriundo Gonzalo Echenique. Ultimi 15″, ...

Sci : road show Fondazione Cortina 2021 per raccontare l’effetto Mondiali (2) : (AdnKronos) – A incontrare la cittadinanza e le istituzioni sarà, il 24 luglio a Selva, l’Amministratore Delegato di Fondazione Cortina 2021 Valerio Giacobbi, in un rendez-vous organizzato da Enrico Belli, Direttore del sito VacanzeDolomiti.com. La sera del 25 luglio a Pieve, invece, vedrà la partecipazione del Sindaco di Cortina d’Ampezzo Gianpietro Ghedina, dell’AD di Fondazione Valerio Giacobbi e degli atleti ...

Sci : road show Fondazione Cortina 2021 per raccontare l’effetto Mondiali (3) : (AdnKronos) – è l’effetto Cortina 2021, un insieme di opere, innovazioni, trasformazioni che sono state innescate dal grande obiettivo dei prossimi Campionati del Mondo, ma che resteranno come legacy materiale duratura anche dopo l’evento iridato. Accanto a tutto questo, l’organizzazione del grande appuntamento sportivo sta richiamando sul territorio professionalità e know-how, sta formando giovani talenti e ...

Mondiali Pallanuoto 2019 – Settebello show contro la Grecia - vittoria di misura sugli ellenici : azzurri in semifinale : L’Italia si impone con il punteggio di 7-6 contro la Grecia nei quarti di finale ai Mondiali di Gwangju Il Settebello soffre ma vince contro la Grecia nei quarti di finale del Mondiale di Pallanuoto a Gwangju, i ragazzi del ct Sandro Campagna devono sudare le proverbiali sette camicie per avere ragione degli ellenici, pericolosissimi fino all’ultimo secondo dell’incontro. Un match durissimo, deciso nell’ultimo ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 20 luglio - Minisini-Flamini ARGENTO! Show cinese dalla piattaforma : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di una nuova giornata di gare nei Mondiali di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). Andranno in scena gli ottavi di finale del torneo femminile di pallaNuoto e soprattutto, per i nostri colori, la finale del duo misto libero con Giorgio Minisini e Manila Flamini, nonché, l’atto conclusivo del combinato libero con la squadra italiana. La nostra coppia sfiderà ancora una volta la Russia nel difficile ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : l’ultimo show di Flamini/Minisini è d’ARGENTO! Russia vittoriosa anche nel duo misto libero : Ultima giornata di gare allo Yeomju Gymnasium di Gwangju (Corea del Sud), valida per i Mondiali 2019 di Nuoto sincronizzato. A partire dalle ore 10.00 italiane (le 17.00 locali) ha preso il via l’atto conclusivo della routine del libero riservata al duo misto. In acqua i nostri Giorgio Minisini e Manila Flamini. Dopo l’argento del tecnico, i nostri portacolori puntavano a un’altra medaglia, lanciando il guanto di sfida alla ...

Mondiali Scherma 2019 – Fioretto femminile : show Italia - tutte e quattro le azzurre agli ottavi di finale : Volpi, Palumbo, Errigo e Di Francisca staccano il pass per gli ottavi di finale del Fioretto femminile a Budapest En plein Italia nei sedicesimi del tabellone di Fioretto femminile ai Mondiali di Scherma, in corso di svolgimento sulle pedane di Budapest. Le quattro azzurre impegnate ottengono il pass per gli ottavi di finale, proseguendo il proprio cammino verso le medaglie. Alice Volpi non lascia scampo alla colombiana Juliana Pineda ...

Volley femminile - Mondiali Under 20 2019 : l’Italia inizia col botto - USA sconfitti. Show da 23 punti di Enweonwu : L’Italia inizia col botto i Mondiali Under 20 di Volley femminile che sono incominciati oggi in Messico, le azzurre hanno sconfitto gli USA per 3-1 (28-26; 18-25; 30-28; 25-22) nel match più difficile della fase a gironi e hanno ipotecato il primo posto nella Pool A che comprende anche le padrone di casa e Cuba. Le ragazze di coach Massimo Bellano hanno debuttato contro le sempre solide americane, era un esordio di fuoco ma la nostra ...

Mondiali calcio femminile 2019 - Italia show : travolgente 5-0 alla Giamaica! Tripletta di Girelli - bis di Galli : si vola agli ottavi : Padrone incontrastate, dominatrici del campo dal primo all’ultimo minuto, travolgenti ed entusiasmanti: l’Italia surclassa la Giamaica con un roboante 5-0, conquista la seconda vittoria consecutiva ai Mondiali 2019 di calcio femminile e si qualifica agli ottavi di finale con una giornata d’anticipo. Le azzurre, che domenica pomeriggio avevano battuto l’Australia in pieno recupero, hanno giganteggiato a Reims (Francia) e ...

Atletica - show Stefano Sottile : vola a 2.30 - minimo per i Mondiali! Grande ritorno dall’infortunio - l’alto italiano si esalta : show di Stefano Sottile ai Campionati Italiani Juniores e Promesse che si stanno disputando a Rieti: il 21enne ha infatti saltato 2.30 metri e ha così ottenuto il minimo per i Mondiali di Doha! Prestazione superlativa da parte del piemontese, già Campione del Mondo Allievi nel 2015, che ha migliorato il proprio personale di ben sei centimetri e ha sfiorato la miglior prestazione italiana under 23 (il 2.31 di Gianmarco Tamberi). Stefano Sottile è ...

Mondiali Under 20 - Italia in semifinale : Pinamonti show e partita pazza - 4-2 al Mali : L'Italia vola in semifinale ai Mondiali Under 20, in corso di svolgimento in Poloni: gli azzurrini del ct Nicolato battono 4-2 la sorpresa Mali al termine di una partita "pazza" e divertente, e ora in semifinale affronteranno l'Ucraina, martedì 11 giugno alle 17.30 a Gdynia. Allo stadio Miejski di T