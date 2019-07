Migranti | Presidente Ars | ‘encomio solenne a comandante motopesca’

Fonte : sportfair

(Di sabato 27 luglio 2019) Palermo, 27 lug. (AdnKronos) – “Carlo Giarratano,del motopesca “Accursio”, ha soccorso in mare con l’aiuto del suo equipaggio decine di #alla deriva, tra i quali anche donne e bambini. Ringrazio questi uomini per aver dimostrato grandissimo coraggio e profonda umanità nel compiere questo gesto. Per questo motivo, insieme aldella commissione Salute dell’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo, abbiamo deciso di tributare alGiarratano un encomioa Palazzo Reale giorno mercoledì 31″. Così, ildell’Ars Gianfranco Miccichè, sui social.L'articoloArs, ‘encomiomotopesca’ SPORTFAIR.

matteosalvinimi : #Salvini: io oggi ero in Finlandia alla riunione dei ministri dell’Interno europei dove Germania e Francia hanno pr… - fattoquotidiano : Non si è presentato alla riunione convocata a Parigi sui migranti. E Matteo Salvini finisce nel mirino del presiden… - RaiNews : In un'intervista la neoletta presidente parla anche di Europa e #migranti. 'Dublino? Mi chiedo come sia stato possi… -