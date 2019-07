Maltempo Veneto | temporali e danni in Polesine

Maltempo in Veneto : strade chiuse ed allerta della Protezione Civile : Il Maltempo colpisce ancora il Veneto: il presidente della Regione Luca Zaia e l’assessore all'Ambiente ed alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin, hanno allertato il Sistema Regionale di Protezione Civile per affrontare al meglio le imminenti situazioni di pericolo, preparando e mantenendo disponibile la richiesta di riconoscimento dello Stato di Crisi per eccezionale avversità atmosferica, come previsto dalla Legge Regionale 11/2001. La ...

Maltempo : Veneto - colpite le aree dei Passi Pordoi - Valparola e Fedaia : Venezia, 26 lug. (AdnKronos) – Un nubifragio ha colpito l’alto bellunese nel primo pomeriggio di oggi. E, con riferimento all’avviso meteo diffuso nel pomeriggio di oggi e alle precipitazioni che hanno colpito le aree del passo Pordoi, attualmente chiuso e che Veneto Strade spera di poter riaprire domani, del passo Valparola e passo Fedaia (già riaperti), il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, attraverso ...

Maltempo : Veneto - confermati i temporali nel fine settimana : Venezia, 26 lug. (AdnKronos) – Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica valido dalle ore 14.00 di oggi 25 luglio fino alle 8.00 di lunedì 29. Nelle giornate di domani, sabato 27, e di domenica 28 luglio è prevista una crescente instabilità con aumento delle probabilità di rovesci e temporali su gran parte del territorio del Veneto. I fenomeni temporaleschi, ...

Previsioni Meteo Veneto : fine dell’ondata di caldo e Maltempo in arrivo : La seconda intensa ondata di caldo dell’estate 2019 si sta per concludere – spiega Arpav – per il sopraggiungere di correnti più fresche e instabili di origine atlantica. Già a partire da oggi, ma soprattutto nel corso del weekend, assisteremo ad un progressivo e radicale cambiamento del tempo che porterà sulla regione frequenti precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, con fenomeni anche intensi, e un marcato ...

Maltempo : Arpav - in Veneto fine dell’ondata di caldo - in arrivo temporali anche intensi : Padova, 26 lug. (AdnKronos) – La seconda intensa ondata di caldo dell’estate 2019 si sta per concludere per il sopraggiungere di correnti più fresche e instabili di origine atlantica. Già a partire da oggi, ma soprattutto nel corso del weekend, assisteremo ad un progressivo e radicale cambiamento del tempo che porterà sulla regione frequenti precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, con fenomeni anche ...

Maltempo : Arpav - in Veneto fine dell’ondata di caldo - in arrivo temporali anche intensi (2) : (AdnKronos) – Alcuni valori massimi registrati dalle centraline Arpav: 38°C a Conegliano (Tv), 37.9°C a Castelnovo Bariano (Ro), a 37.8°C a Montagnana (Pd), 37.7°C Trecenta (Ro), 37.4°C a Cittadella (Pd) e a Salizzole (Vr) e nell’area costiera, 35.3°C a Eraclea (Ve) e 34.8 a Rosolina (Ro). Tali valori sono marcatamente superiori alla media del periodo, con scarti anche di oltre 5-7°C in più rispetto ai valori normali attesi per ...

Maltempo : Arpav - in Veneto fine dell’ondata di caldo - in arrivo temporali anche intensi (3) : (AdnKronos) – Le previsioni. Già da oggi nel corso del pomeriggio il tempo sulla regione tenderà a divenire variabile, con annuvolamenti sparsi soprattutto a ridosso dei rilievi, associati a dei rovesci e temporali che localmente potranno interessare anche alcune zone di pianura. Farà ancora piuttosto caldo ma con temperature massime leggermente inferiori rispetto ai giorni precedenti soprattutto in montagna. Nel corso del fine ...

