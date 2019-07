Maltempo | nubifragi a Torino | un ferito | crolla il controsoffitto della mensa del carcere

Meteo - dopo il caldo africano scatta l’allerta Maltempo al Nord e sul Tirreno : Estofex prevede nubifragi - grandine molto grande - vento e tornado [DETTAGLI] : Allerta Meteo – dopo i primi fenomeni di ieri, anche per la giornata odierna si prevede forte maltempo al Nord ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato pesanti avvisi. Allerta di livello 2 per la costa occidentale dell’Italia e per il Nord Italia, principalmente per nubifragi, grandine di dimensioni grandi o molto grandi, forti raffiche di vento e in misura minore, tornado. Livello 1 in una fascia che va dalla Spagna ...

Maltempo : nubifragio con grandine a Torino - una donna ferita da un albero caduto. FOTO : Maltempo: nubifragio con grandine a Torino, una donna ferita da un albero caduto. FOTO Pioggia e forte vento si sono abbattuti sul capoluogo piemontese, causando allagamenti e disagi. Diversi rami sono caduti in città e sulla Tangenziale Nord. Problemi anche nella provincia e all'aeroporto: alcuni voli dirottati su Genova e Milano ...

Previsioni meteo 27 luglio - nubifragi e Maltempo al Nord ma il caldo resiste al Sud : Che tempo farà oggi sabato 27 luglio? Le Previsioni meteo spaccano l'Italia a metà, con maltempo e forti temporali al Centro e al Nord, dove sono ben 6 le regioni con allerta meteo, e ancora sole e caldo al Sud e su Sicilia e Sardegna. Ma la situazione peggiorerà ulteriormente domenica, quando si registrerà ovunque un sensibile calo termico.

Maltempo Torino : voli dirottati a causa del nubifragio : Nella serata di ieri alcuni voli diretti a Torino sono stati dirottati in via precauzionale a causa del nubifragio: i velivoli in arrivo a Caselle da Napoli e da Fiumicino sono stati dirottati su Genova, mentre il volo proveniente da Amsterdam ha fatto scalo a Malpensa. Il nubifragio ha causato danni nel capoluogo piemontese: rami e alberi hanno invaso i binari del tram linea 4. Alcuni alberi sono caduti sulla tangenziale nord, all’altezza ...

Maltempo : Verona - sabato pomeriggio previsti nubifragi : Verona, 26 lug. (AdnKronos) – Le previsioni meteo annunciano per domani l’arrivo su Verona di una forte perturbazione, dovuta allo scontrarsi di un fronte freddo con le alte temperature, che potrebbe dare luogo ad eventi anche gravi, quali bombe d’acqua e raffiche di vento. L’arrivo del Maltempo è previsto nelle prime ore del pomeriggio di sabato, dove sono attesi i fenomeni più intensi, per proseguire in serata, ...

Maltempo in Puglia : nubifragio nel Foggiano - danni e disagi a San Severo : Forti temporali si sono registrati nelle scorse ore in Capitanata, nel Foggiano: un violento nubifragio si è abbattuto su San Severo causando diversi danni e disagi. Sul posto le squadre dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia. Si sono registrati allagamenti soprattutto in via Lucera e via Apricena dove l’acqua ha raggiunto anche i 40 cm. Allagati esercizi commerciali, diversi capannoni, e numerose le auto rimaste in ...

Maltempo - bomba d’acqua su Avola : allagamenti e auto trascinate in mare dal nubifragio : Un violentissimo temporale si è abbattuto sulla città costiera siracusana riversando al suolo in pochi minuti una enorme quantità di acqua che ha trasformato le strade in torrenti. Numerosi allagamenti e auto trascinate via dalla corrente tra cui una che addirittura è stata scaraventata in mare.Continua a leggere

Allerta Meteo - fiondata fredda sull’Italia in piena estate : il Maltempo si concentra al Sud - nubifragi - tornado e grandine nelle prossime 36 ore [MAPPE] : Nel bel mezzo dell’estate, l’Italia è piombata in… autunno! Fa freddo e imperversa il maltempo su gran parte del Paese nel giorno del giro di boa della stagione estiva giunta oggi esattamente a metà, tanto che è tornata persino la neve sulle Alpi. Ma i fenomeni Meteo più estremi si verificheranno nelle prossime 36 ore al Sud, in modo particolare in Calabria e Sicilia. E’ altissimo il rischio che si possano ripetere nelle ...

Allerta Meteo Estofex - forte Maltempo in Italia : costa tirrenica a rischio nubifragi e tornado : Allerta Meteo – Dopo una domenica notte funestata dalle condizioni Meteo avverse da Nord a Sud, anche la settimana inizia all’insegna del forte maltempo sull’Italia, come sottolineato dai nuovi avvisi di Estofex (European Storm Forecast Experiment). Livello di Allerta 2 per la Corsica e il Mar Ligure principalmente per nubifragi e tornado. Livello 1 per l’Italia principalmente per nubifragi e tornado. Livello 1 per Romania, Ucraina, Bielorussia ...

Maltempo - temporali da Nord a Sud nella notte : nubifragi e freddo a Milano e Torino - Palermo saluta Santa Rosalia con le saette - grandine a Reggio Calabria. Ed è solo l’inizio : E’ stata una notte di forte Maltempo su gran parte d’Italia, come se fossimo in pieno autunno: piogge e temporali hanno interessato in modo particolare il Nord/Ovest e l’estremo Sud. Piogge torrenziali hanno colpito la Lombardia, dove sono caduti 128mm di pioggia a Rogeno, 117mm a Bevera di Sirtori, 110mm a Barzago, 97mm a Oliveto Lario, 88mm ad Arosio, 76mm a Pontida, 75mm a Cernusco Lombardone, 74mm a Carnate, 65mm a Seriate, ...

Previsioni meteo 15 luglio - ondata di Maltempo sull’Italia : nubifragi - temporali e grandinate : Intensa fase di maltempo sull'Italia. Le Previsioni meteo di oggi 15 luglio indicano l'arrivo di una nuova perturbazione intensa sul nostro Paese che si sposterà da nord ovest verso sud portando il suo carico di nubifragi, temporali e grandinate prima sulle regioni settentrionali e poi su quelle centrali e meridionali.Continua a leggere

Nuova ondata di Maltempo : previsti nubifragi e violente grandinate. Ecco le regioni a rischio : Nuovi aggiornamenti sul fronte meteo e nuovi allarmi da parte di meteorologi e Protezione Civile. Perché stando alle previsioni annunciate in queste ore il maltempo non dovrebbe lasciare in pace la nostra penisola. Anzi, dovrebbe addirittura peggiorare. A partire da domani infatti, comincerà una Nuova ondata di pioggia e temporali, che va ad aggiungersi ad una settimana terribile da questo punto di vista con acquazzoni e mareggiate. Vi abbiamo ...