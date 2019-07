Luigi Di Maio | vergogna sul carabiniere ucciso | l' attacco a Matteo Salvini

Luigi Di Maio - voto sul nuovo M5S : metà del popolo grillino gli volta le spalle : Per i 5 Stelle vale un po' lo stesso discorso del Pd che riesce a "vincere" sì ma solo alle primarie interne. A Luigi Di Maio la piattaforma Rousseau sta facendo lo stesso effetto: in mancanza di successi sul campo, da qualche tempo a questa parte ogni votazione sul sito viene salutata come un grand

Maria Elena Boschi umilia Luigi Di Maio : "Disastro come leader del M5s e come vicepremier degli italiani" : "Il problema non è soltanto Luigi Di Maio, che ha già mostrato tutti i suoi limiti non soltanto come leader grillino, facendo perdere al Movimento 5 stelle sei milioni di voti ma anche come vicepremier perché sta facendo perdere tempo e soldi agli italiani". Maria Elena Boschi, ex sottosegretaria al

Il Movimento 5 Stelle dice che i suoi iscritti hanno approvato il “mandato zero” e le altre novità proposte da Luigi Di Maio : Si sono concluse oggi le votazioni sulle riforme allo statuto del Movimento 5 Stelle proposte dal capo politico Luigi Di Maio. Con un post sul blog ufficiale, il Movimento ha annunciato che tutte le proposte – compresa la più nota,

Luigi Di Maio - furia dei Cinque Stelle dopo il sì alla Tav. Nasce la fronda interna : pronta la vendetta : dopo il sì di Giuseppe Conte alla Tav i Cinque Stelle sono spaccati. Una fronda interna infatti vuole vendicarsi di Matteo Salvini e della Lega votando no al decreto sicurezza bis in agenda per i prossimi giorni in Senato. Il primo passo è stato compiuto ieri 24 luglio quando Cinque minuti prima del

GianLuigi Paragone smaschera Luigi Di Maio : "Suo l'ordine di uscire al discorso di Giuseppe Conte" : Quando il premier Giuseppe Conte ha iniziato a parlare nell'Aula al Senato a proposito dell'inchiesta sui presunti fondi russi destinati alla Lega, si è trovato di fronte la desolazione totale. Al suo fianco, sui banchi del governo, solo due ministri, la leghista Giulia Bongiorno e il grillini Ricca

Incontro a pranzo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio : Dopo le tante tensioni di questi giorni all’interno della maggioranza di Governo, ci sarà l’Incontro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio.I due vicepremier si vedranno con tutta probabilità a Palazzo Chigi all’ora di pranzo.

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - incontro a pranzo : si decide sul futuro del governo? : La notizia viene fatta filtrare da fonti della maggioranza: incontro imminente tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. I due vicepremier e leader rispettivamente di Lega e M5s pranzeranno insieme oggi, giovedì 25 luglio. incontro - a Roma - che potrebbe segnare il futuro del governo: si va avanti oppure

Luigi Di Maio - Pietro Senaldi : "I Cinque Stelle introducono il mandato zero pur di rimanere al governo" : Uno alla volta Luigi Di Maio sta smontando tutti i dogmi del Movimento CinqueStelle. Se i grillini se lo terranno ancora un po' come leader, dopo essere diventati europeisti e merkeliani, ce li ritroveremo pure berlusconiani e renziani in un governo di larghe intese contro la Lega. Tutto fa brodo pu

Il Foglio intervista Di Maio : “Salvini? Incompetente”. Ma è un deputato Pd e non Luigi. Il politico dem : “Bastava leggere” : “Non posso cambiare cognome, anche perché sono nato prima di Luigi Di Maio. Semmai sarà Luigi a doverlo cambiare“. E’ il commento ironico del deputato Pd, Marco Di Maio, intervistato da Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale, sul misunderstanding grottesco esploso nella mattinata di oggi, tra le varie rassegne stampe televisive e le agenzie di stampa. Sul numero odierno del Foglio, infatti, è stata pubblicata una intervista del ...

"Testa di sedano" - "pinguino". Luigi Di Maio umiliato dal Big : Che Vincenzo De Luca non ami Luigi Di Maio è cosa nota, tanto che Maurizio Crozza ci ha fatto una stupenda parodia. Stavolta ci va giù pesante. Per De Luca, il ministro del Lavoro Luigi Di Maio è “una testa di sedano”. Una definizione, l’ennesima, che ha incuriosito il conduttore della radio campana

Luigi Di Maio - pronto il patto tra M5s e Pd per farlo fuori. Ad essere escluso dai dem anche Matteo Renzi : A ritrovarsi da soli, alla fine, saranno Luigi Di Maio e Matteo Renzi. L' isolamento dei due leader, però, non esclude affatto un futuro matrimonio fra quel che resterà del Pd, dilaniato da risse interne, e la componente di sinistra del Movimento 5 Stelle, riconducibile a Roberto Fico, in modo da so

Luigi Di Maio - un legittimo sospetto : col mandato zero fa fuori Raggi e Appendino dal M5s : Le conseguenze del ridicolo "mandato zero" annunciato da Luigi Di Maio? Addio a Virginia Raggi e Chiara Appendino, sindaco di Roma e Torino con le Cinque Stellette. Già, la svolta porta in dote il fatto che dal 2021 non potranno più ricandidarsi, fuori da tutto insomma: non solo dal Comune ma da qua

Luigi Di Maio - adesso tutto torna : assume come portavoce l'ex di Elisabetta Trenta : tutto torna. Già, perché Luigi Di Maio ha assunto un nuovo portavoce. Si tratta di Augusto Rubei, giornalista, 33 anni, in passato ha collaborato con l'agenzia Asca e diversi quotidiani, tra i quali Repubblica. E perché mai "tutto torna"? Presto detto: Rubei era il portavoce del ministro della Difes

Caso Siri - Luigi Di Maio : “I nostri no servono ad aggirare interessi loschi intorno al governo” : "Questa storia di Arata è inquietante. Diceva che siamo dei “rompic...” mentre parlava con la mafia. Un’altra medaglia al valore per il MoVimento 5 Stelle. Vedete che facciamo bene a dire NO quando serve? Anche perché di mio ho sempre diffidato da chi dice di SÌ a tutto e a tutti": così Luigi Di Maio torna sulla vicenda dell'imprenditore Paolo Arata, coinvolto nel Caso Siri.Continua a leggere