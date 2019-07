LineageOS | nuovi smartphone supportati e alcuni addii | tra cui Nexus 4 e Galaxy S9

LineageOS 16 continua ad abbracciare nuovi smartphone : ora disponibile per ASUS Zenfone Max Pro M1 : Buone notizie per i possessori di ASUS Zenfone Max Pro M1 appassionati di modding: anche per il loro smartphone, infatti, è disponibile LineageOS 16 L'articolo LineageOS 16 continua ad abbracciare nuovi smartphone: ora disponibile per ASUS Zenfone Max Pro M1 proviene da TuttoAndroid.