I Verdi hanno raggiunto la CDU CSU Clamoroso in Germania SPD al 13%

(Di sabato 27 luglio 2019) Non era mai accaduto prima. L'ultimo sondaggio del 25 luglio realizzato indall'istituto Infratest dimap segnala per la prima volta nella storia che ii cristiano-democratici della Cancelliera Angela Merkel. I GRÜNE e la CDU/CSU sono infatti appaiati al 26%. Altro datoè il tracollo al minimo storico del 13% dei socialdemocratici... Segui su affaritaliani.it

