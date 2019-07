Come è nata la pista dei maghrebini

Come proteggersi dall’aria condizionata : consigli : Si può anche avere dei comportamenti virtuosi a casa propria ma è sempre importante sapere Come proteggersi dall’aria condizionata in estate perché il pericolo è sempre in agguato. Nei negozi, in treno, in ufficio e in aeroporto, ma anche in molti altri luoghi che ci può capitare di frequentare e che ci tengono a 10 gradi sotto lo zero quando fuori ce ne sono decine e decine di più. (altro…) The post Come proteggersi dall’aria ...

Grandinata in Val Chisone - a Pragelato chicchi grandi Come olive. Il video della tempesta : Incredibile grandinata a Pragelato, in Alta Val Chisone, in Piemonte, dove si è verificata nelle scorse ore una tempesta con chicchi grandi quanto olive che hanno allagato le strade con un fiume di ghiaccio e fango e le colture della zona. Da valutare ancora i danni. Crollano le temperature, giù di almeno 8 gradi rispetto ai giorni scorsi.Continua a leggere

La canzone nata Come meme che potrebbe battere il record della classifica di Billboard : Da mesi "Old Town Road" è un enorme fenomeno di internet, e la prossima settimana potrebbe diventare la canzone più a lungo in testa alla Billboard Hot 100

Pericolo SIM clonata - cosa può succedere e Come proteggersi : Più di qualcuno avrà sentito parlare di SIM clonata, eppure ben pochi conoscono esattamente il Pericolo al quale si va incontro e soprattutto quali sono le mosse da compiere per proteggersi da frodi e truffe. In inglese, il fenomeno specifico si chiaama “SIM Swap Fraud“ che prevede appunto la clonazione delle SIM da parte di hacker con l'obiettivo di entrare nei conti bancari delle vittime per farne letteralmente piazza pulita. come ...

La canottiera bianca alla «Freddie Mercury» è tornata - e qui vi spieghiamo Come si indossa : La canottiera bianca, capo iconico grazie alle celebrità del cinema degli anni '70 e '80 e, soprattutto, grazie al leggendario Freddie Mercury, è ufficialmente tornata nel guardaroba maschile, che si indossi semplicemente come biancheria intima sotto la camicia, o come capo d'abbigliamento in bella vista. Quest'estate, la seconda opzione è quella più contemplata, sia perché, come vi abbiamo anticipato ...

Invasione Area 51 : Come è nata l’idea : Oggi sono davvero tanti i giovani che cercano di creare un qualcosa che diventi subito virale sul web, ma comunque sia nonostante i mezzi che offre la tecnologia sono veramente pochi i giovani che riescono a trarre successo da un post. Ma nonostante ci sono varie conseguenze da incontrare ci sono dei giovani che riescono a fare diventare i loro post davvero molto virali, di cui hanno addirittura la potenza di essere trattati per più di giorni, ...

Matteo Salvini - "il caso Metropol Come Banca Etruria". L'ombra della Boschi - Lega rovinata? : Il caso Savoini e gli audio del Metropol non portano via voti alla Lega, almeno per ora. I sondaggi sono unanimi, per gli elettori lo "scandalo russo" semplicemente non esiste oppure, in taluni casi, serve a far crescere il gradimento di Matteo Salvini. Alla lunga, però, l'effetto accerchiamento pot

Diletta Leotta - “ecco Come e quando è nata la storia con il pugile Daniele ‘King Toretto’ Scardina” : Ormai, per gli appassionati di gossip e non solo, è cosa nota: tra Diletta Leotta e il manager Matteo Mammì è finita, dopo quattro anni d’amore. E mentre lui si consola con la bella Anna Safroncik, il volto di Dazn vive un flirt con Daniele ‘King Toretto’ Scardina. Ma com’è nata l’intesa con il pugile? Lo racconta il settimanale Chi: tutto sarebbe iniziato lo scorso 9 marzo quando la Leotta ha seguito per Dazn ...

Romina Power 'stonata Come una campana'/ Attacco degli haters dopo la replica con Al Bano su Rai1 : Romina Power stonata? Forse la voce non è il suo forte, ma di certo spicca quanto a stile e personalità. È Al Bano la vera voce del duo, e lo è sempre stato.

Maltempo - l’infernale grandinata di Pescara : un “bombardamento” di chicchi Come palle da baseball dal cielo [FOTO e VIDEO] : La devastante grandinata che pochi giorni fa ha colpito Pescara è un evento assolutamente eccezionale, senza precedenti nel Mediterraneo. In questo articolo, troverete un video che testimonia ulteriormente, se ce ne fosse ancora bisogno, la violenza del fenomeno. Nei giorni scorsi, i chicchi di grandine (se ancora si possono chiamare così) sono stati descritti grandi come arance o come palle da baseball. Ecco cosa significa vedere quelle arance ...

Pescara - grandinata choc e 20 feriti : auto sommerse - sub in azione. Testimoni : «Come un bombardamento» : Maltempo choc in Abruzzo e Pescara letteralmente impraticabile. Nel capoluogo abruzzese il Centro operativo comunale è stato attivato per gestire l'emergenza maltempo di queste ore:...

